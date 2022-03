Una campaña solidaria ideada hace menos de 60 horas en Murcia ha logrado poner en marcha un convoy compuesto por tres furgonetas para llevar material y alimentos hasta la frontera entre Polonia y Ucrania, desde donde regresarán con tres familias de refugiados ucranianos, que se alojarán inicialmente en casas de familiares y amigos.

Una conversación surgida en la noche del pasado miércoles entre Esther Castillo, Pedro Jesús García y varios amigos más sobre la tragedia humanitaria que ha provocado la invasión rusa de Ucrania desembocó en la idea de fletar una furgoneta del negocio particular de Pedro, una tienda de suministros para animales domésticos, y alquilar otros dos vehículos similares para ayudar a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra.

"No puedes creer que en pleno siglo XXI, saliendo de una pandemia mundial, haya un psicópata loco que inicie una guerra", ha aseverado Castillo en referencia al presidente ruso, Vladímir Putin, mientras se dirige a recoger las dos furgonetas de alquiler, cuyo coste asciende a 1.000 euros por los cinco días que prevén que dure el viaje de ida y vuelta hasta Przemyśl, localidad polaca fronteriza con Ucrania.

Desde que se inició la guerra, las ciudades polacas colindantes con la frontera ucraniana están recibiendo casi dos tercios del millón de refugiados ucranianos que ya han abandonado sus hogares para escapar de la guerra, según los cálculos Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Este viaje de más de 6.000 kilómetros (3.066 de ida y otros tantos de vuelta) se ha concretado gracias a la colaboración de Mila, una ciudadana rusa afincada en la Región de Murcia que colabora habitualmente con asociaciones de refugiados e inmigrantes.

Mila ha ayudado a establecer un operativo de recogida y traslado seguro de una docena de ucranianos que viajarán a Murcia, donde pedirán asilo como refugiados, tras quedar alojados en los primeros días en casas de familiares residentes en la comunidad murciana.

En el viaje de ida, según ha detallado Castillo, la "inmensa solidaridad" de los murcianos permitirá que las furgonetas vayan cargadas de medicamentos, ropa de abrigo, alimentos no perecederos, pañales, productos infantiles, elementos de higiene y pilas para su reparto entre la población ucraniana.

La portavoz del grupo ha aclarado que el dinero recibido por parte de los donantes servirá para abonar los gastos de alojamiento y manutención de las familias en el viaje de vuelta, mientras que los tres conductores se pagarán de su bolsillo los gastos de una odisea por carretera que discurrirá por España, Francia, Alemania, República Checa y Polonia.

La caravana solidaria saldrá a media tarde de este sábado desde una nave de Molina de Segura, donde se ha almacenado y procesado todo el material donado, gran parte del cual, por falta de espacio en las tres furgonetas, será fletado en los próximos días hacia la frontera polaco-ucraniana en un camión, gracias al ofrecimiento de un conductor profesional conocedor de la iniciativa.

Con los nervios propios de un ciudadano no habituado a proyectos de esta índole, Castillo ha concretado que serán Pedro Jesús García, Antonio El Mayoral y una tercera persona, cuya identidad no quiere desvelar "para no preocupar a sus familiares", los conductores que se encarguen de materializar esta idea altruista.

La portavoz, Esther Castillo, ha destacado el apoyo recibido en tan poco tiempo por parte de amigos, asociaciones de vecinos y negocios particulares, como una farmacia que ha donado medicamentos.

Por su parte, Pedro Jesús García, que fue camionero de transporte internacional antes de regentar su actual negocio en el barrio murciano del Ranero, comandará una expedición que prevé descansar una noche en el trayecto de unas 30 horas del viaje de ida para acelerar la llegada al lugar donde esperan las familias ucranianas.

En cambio, para el viaje de vuelta han proyectado hacer más paradas y descansar dos noches en hoteles, de forma que los niños y sus familiares, tras los duros días vividos a consecuencia de la guerra, puedan aguantar mejor un trayecto que les va a llevar a una nueva vida en la otra punta de Europa.