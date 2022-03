¿Qué papel juega una empresa como Hidrogea en el desarrollo tecnológico de la Región?

Hidrogea, como empresa líder en el Ciclo Integral del Agua, siempre ha apostado por la innovación tecnológica en sus operaciones y procesos, toda vez que establece continuas alianzas con distintos partners de la Región: Administración, Universidades, Empresas...

¿Qué importancia da Hidrogea a la innovación tecnológica?

Llevo 24 años en esta empresa, y puedo decir que la innovación tecnológica ha estado siempre muy presente en todos nuestros ámbitos. Y actualmente, cuando la tecnología es uno de esos factores que hace que, más que vivir una época de cambios, estemos viviendo un cambio de época, la innovación, la tecnología, la innovación tecnológica, son vectores fundamentales en nuestro día a día.

Usted es director de DINAPSIS, un hub de innovación y tecnología vinculado a la gestión sostenible del agua, la salud ambiental y la transición ecológica del territorio. ¿Cómo está funcionando?

Como bien dices, DINAPSIS Región de Murcia ha sido una gran apuesta de Hidrogea, de la cual a día de hoy estamos plenamente satisfechos, cumpliendo cada vez más objetivos, materializando más proyectos, estableciendo más alianzas... Por poner algunos ejemplos, el Hub Operativo de DINAPSIS proporciona ya un servicio 24/7 a todos los municipios que Hidrogea gestiona, algo en lo que somos pioneros.

Por otra parte, cerramos 2021 con la segunda edición de nuestro DINAPSIS Open Challenge, un programa de innovación abierta para conectar a emprendedores y start-ups con el ecosistema de innovación de la Región, incluyendo administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos y empresas. Otro ejemplo de nuestra actividad lo tenemos este 10 de marzo, día en el que vamos a realizar otro gran evento en Dinapsis, con motivo de la presentación de una revista digital monográfica (precisamente de temas de innovación tecnológica): Dinapsis Digital Paper, y que en este primer número tratará de “Ciudades Saludables”.

Una actividad frenética...

Así es, y es que queremos ser un aliado frente a los retos medioambientales del siglo XXI, un compañero de viaje para superar los desafíos del desarrollo sostenible.

Hidrogea, con DINAPSIS, está firmemente comprometida con la preservación del medio ambiente, apuesta por la Transformación Digital de las operaciones y procesos en el ámbito de la gestión del ciclo integral del agua y de la salud ambiental, y ofrece colaboración y soluciones innovadoras a las administraciones, a las industrias y a la ciudadanía, para lograr territorios más sostenibles en su hoja de ruta hacia la transición ecológica para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.

En las innovaciones de la empresa, ¿juega un papel relevante la sostenibilidad?

Absolutamente. Y si nos centramos en el agua, esto se contesta por sí solo: nosotros gestionamos un bien tan esencial como necesario para la vida, y es un bien finito, por lo que siempre hemos trabajado para cubrir las necesidades del momento, sin comprometer las del futuro. Sin agua, Hidrogea no tendría sentido; si bien, llegados a ese extremo, éste sería el menor de nuestros problemas...

¿Cree que la tecnología puede ayudar a afrontar el problema de la Región en cuanto a disponibilidad de recursos hídricos?

Sí, por supuesto. De hecho, nosotros pensamos que los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual serán más fáciles de superar con el apoyo de la tecnología y las herramientas digitales. Y entre esos grandes retos destaca el estrés hídrico, junto a otros temas como los efectos del cambio climático, la contaminación atmosférica o el crecimiento de las ciudades, de la población, de las demandas de agua y energía, etc.

Hablando en términos generales, ¿qué cree que aporta la innovación tecnológica al desarrollo de una sociedad?

Creo que la innovación tecnológica es uno de los factores más influyentes en el desarrollo de toda sociedad. No hay más que echar la mirada atrás y pensar en el alcantarillado, la imprenta, la máquina de vapor o las vacunas. A partir del siglo XX, la tecnología crece exponencialmente, hasta llegar a esta nuestra época en la que, como suelo decir, hay más tecnología que problemas: en el pasado algunos proyectos debían abandonarse por falta de tecnología, o por el elevado coste de la misma; sin embargo, en la actualidad hay todo tipo de tecnologías disruptivas -y al alcance de todos- que a veces te llevan a buscar un problema para aplicar tal o cual tecnología (por ejemplo, comprar una impresora 3D, y pensar luego qué piezas puedo hacer, cómo sacarle partido a mi nuevo ‘juguete’).

¿Qué papel juegan eventos como ‘Futuribles’ para analizar y aprender a aprovechar las oportunidades del desarrollo tecnológico?

En Hidrogea creemos y apostamos firmemente por la cocreación y las alianzas, y eventos como ‘Futuribles’ son foros fundamentales para ello. Si, como he dicho anteriormente, la tecnología es un gran aliado para hacer frente a los actuales retos ambientales, no es menos cierto que estos retos no pueden acometerse de manera aislada: es el momento de la acción colaborativa.