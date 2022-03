El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las partidas destinadas a la Universidad de Murcia y a la Politécnica de Cartagena para abonar la subida salarial del 2% contemplada en los Presupuestos Generales del Estado a los funcionarios de ambas instituciones académicas.

Según ha informado la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, tras la reunión que el Ejecutivo regional ha celebrado este jueves, las dotaciones presupuestarias de las universidades públicas se incrementarán en unos 4,2 millones.

El capítulo de personal de la Universidad de Murcia se completará con una partida adicional de 3,3 millones de euros, que elevará las cuentas de esta institución de 168,6 a 171,9 millones de euros.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Cartagena recibirá una aportación adicional de 914.879 euros, que elevarán su presupuesto a 47,7 millones de euros.

Tras la entrada en vigor de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022, el Ejecutivo regional aprobó el pasado mes de febrero la aplicación de la subida del 2% a los funcionarios de la Administración regional y de los centros de enseñanza concertados con efecto retroactivos desde el 1 de enero.

La Comunidad no pudo hacer efectiva la revisión salarial a sus funcionarios a principios de año, porque las cuentas de 2022 no fueron aprobadas hasta medianos de enero y ya no dio tiempo de contemplar la subida en la primera nómina del año.

Enseñanzas artísticas

El Consejo de Gobierno ha autorizado igualmente un convenio entre la Consejería de Educación y la Universidad de Murcia para la colaboración en los procesos de internacionalización de los centros de enseñanzas artísticas superiores y la Escuela de Arte de la Región.

Así, los estudiantes internacionales del Conservatorio Superior de Música, la Escuela de Arte Dramático, la Escuela Superior de Diseño y la Escuela de Arte podrán acceder a los servicios que la UMU ofrece a su alumnado internacional, entre los que destacan cursos de español para extranjeros, servicio de alojamiento, legalización, jornadas de bienvenida, actividades culturales o acceso a la asociación Erasmus Student Network (ESN) Murcia.

Asimismo, los estudiantes nacionales de estos centros, así como los de ciclos superiores de Formación Profesional, disfrutarán de una tarifa ventajosa en la matrícula de los cursos del Servicio de Idiomas de la UMU.

Reorganización de la UCAM

El Ejecutivo regional también ha aprobado hoy el decreto por el que se reorganizan por parte de la UCAM varias de sus facultades, con la creación de la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía y Empresa y la Facultad de Educación.

La UCAM ha decidido la reorganización de sus facultades, con la creación de la Facultad de Derecho, que se desgaja de la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa; y la Facultad de Economía y Empresa, que también se desgaja de la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa, y acoge, además, el Máster en Dirección y Gestión en Entidades Deportivas que estaba adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Actividad Física y del Deporte.

Asimismo, la UCAM contará con la nueva Facultad de Educación para la gestión y desarrollo de las titulaciones del área, que con anterioridad estaban incluidas en la Facultad primigenia que aglutinaba las enseñanzas de Ciencias Sociales.

10,8 millones para los helicópteros del Plan Infomur

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias, ha autorizado el gasto para la contratación del servicio de medios aéreos y brigada helitransportada para operaciones de lucha contra incendios, de búsqueda y salvamento y de otras actuaciones de emergencia y de protección civil.

El nuevo contrato, por un importe total de 10.811.161 euros para tres ejercicios, permitirá ampliar el periodo de peligro alto del Plan Infomur dos meses más, abarcando de mayo a octubre.

El servicio comprende un total de cuatro aeronaves. En concreto, incluye un helicóptero de coordinación y vigilancia (ACOVI) con tripulación y equipado de sistemas para captación y transmisión de imágenes, a los que se suman otros tres helicópteros con tripulación, dos de ellos específicos monoturbina y uno polivalente biturbina que, además de la extinción de incendios, podrá realizar trabajos de rescate y salvamento, y cualquier otra actuación de protección civil que se considere necesaria.

Ayudas a las inversiones

La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía destinará 1,8 millones de euros al Programa de Apoyo a las Empresas de la Región de Murcia para financiar inversiones a través del Sistema de Garantías Recíprocas del Instituto de Fomento (INFO), cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El INFO ha aprobado las bases reguladoras para profundizar en las medidas de apoyo a las pymes regionales con necesidades financieras y que éstas puedan acometer sus proyectos de inversión sin tener que asumir costes financieros adicionales de las operaciones avaladas que mermen su competitividad.

Podrán ser beneficiarias de este programa las empresas, pymes, pertenecientes a cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca, a la acuicultura, y a la producción primaria de los productos agrícolas.

El tipo de ayuda es una subvención en concepto de subsidiación del coste del aval establecido en los contratos firmados entre el beneficiario y la entidad avalista desde 1 de enero de 2022, con un máximo del 1 por ciento anual sobre el saldo anual vivo de cada año y hasta un máximo de vigencia del aval con el límite de las 15 primeras anualidades del préstamo avalado, no existiendo límite en cuanto al importe del aval.

La cuantía máxima de subvención a aportar por el Instituto de Fomento a cada beneficiario no podrá exceder de 35.000 euros.

Convenio para la gestión de las reservas marinas

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente renovará la suscripción de un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la gestión compartida de las reservas marinas en la Región de Murcia.

Desde la creación de la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, ambas administraciones colaboran en la gestión de estos espacios a través de diferentes convenios que se han ido prorrogando. Este tendrá una duración de cuatro años y sustituye al que está vigente hasta el momento.

El acuerdo pretende lograr la máxima eficacia en la gestión estableciendo el marco de actuación conjunta de asistencia y cooperación entre ambas entidades. El objetivo es facilitar el control de actividades, la protección de las reservas, la vigilancia, la operatividad de los servicios, el mantenimiento de los medios técnicos asignados y la información, divulgación y difusión.

Las reservas marinas constituyen una medida específica que contribuye a lograr una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero, estableciendo medidas de protección específicas en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales.

Estas áreas, en cuya selección se tiene en cuenta su estado de conservación, reúnen determinadas características que permiten la mejora de las condiciones de reproducción de las especies de interés pesquero y la supervivencia de sus formas juveniles.

En la Región de Murcia existen dos reservas marinas de interés pesquero: Cabo de Palos-Islas Hormigas, creada en 1995, y Cabo Tiñoso, en 2016. En la actualidad el Gobierno regional trabaja para declarar la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Cope, que será la tercera de la Región de Murcia.

Además, impulsa la ampliación de un 10 por ciento de la reserva de Cabo de Palos-Islas Hormigas, pasando de las 1.898 hectáreas actuales a 2.088.