El PP murciano se despide de Casado para "cerrar heridas"

No es el final que les hubiera gustado, pero ayer la delegación del PP murciano que acudió a la Junta Directiva Nacional terminó de decir adiós al presidente del partido, Pablo Casado, al que siempre apoyaron, para abrazar sin fisuras la vía Feijóo.

El presidente del Partido Popular de la Región, Fernando López Miras, aseguró tras salir de la reunión que el presidente de la Xunta de Galicia «es la solución para el PP y para España» y, a la vez, puso en valor «los acuerdos por unanimidad, así como el consenso que suscita la figura de Feijóo para liderar el proyecto popular».

López Miras se muestra convencido de que "Feijóo es la solución para el Partido Popular y para España"

El presidente de la Comunidad subrayó que al gallego se le ha solicitado que «lidere este nuevo proyecto que debe marcar la ilusión y la unidad de todo un partido que es la única alternativa real al PSOE en el Gobierno de España».

Para López Miras, el presidente autonómico gallego «es el que puede unir al partido para que no haya más fracturas y presentar un proyecto que genere la confianza de todos los españoles».

El propio Feijóo manifestó después que «es hora de que los afiliados hablen», por lo que hoy el PP de Galicia celebrará una Junta Directiva: «Escucharé a mis compañeros y les trasladaré cuál es mi decisión. La forma es la garantía de las cosas». Nadie duda de que su decisión será la de dar un paso al frente para convertirse en el sustituto de Pablo Casado.

Sobre este último, López Miras destacó su «discurso responsable y generoso». Las mismas palabras le dedica el secretario general de los populares murcianos, José Miguel Luengo, que subrayó que Casado, que recibió un «aplauso cerrado», estuvo «sincero» y «pidió disculpas». Para el número dos de Miras, ahora es el momento de «cerrar heridas cuanto antes».

En declaraciones a LA OPINIÓN, asegura que en el encuentro de ayer, en donde asistieron más de 400 dirigentes del PP, hubo «unidad en torno a Feijóo» como única opción «para ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez».

Además, elogió el discurso del presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, que apuntó al consenso en torno a Alberto Núñez Feijóo. «Todos tenemos heridas, algunas muy profundas, pero hoy es el momento de empezar a cicatrizar», aseveró, cosechando un aplauso de los asistentes.

"A los congresos se puede presentar cualquier afiliado, pero lo ideal es que haya una voluntad mayoritaria", aseguró Miras

Luengo encontró ayer en el Hotel Eurostars Madrid Tower, donde se celebró el acto, un partido «con ganas de pasar página» a una de las crisis más grandes de los partidos políticos que se recuerdan en democracia. «Empezamos una nueva etapa», afirmó.

No obstante, parece que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no está tan por la labor de olvidar las últimas semanas, ya que pidió abiertamente que se expulse del PP a las personas responsables de la operación de espionaje que denuncia que ha sufrido, aunque no especificó que se refiriera al exsecretario general, el ciezano Teodoro García Egea.

"Si hubiera hecho falta, hubiéramos defendido a Egea"

El ciezano Teodoro García Egea no acudió ayer a la Junta Directiva Nacional. Cierto es que ya no es secretario general del partido; no obstante, podría haber asistido como diputado por Murcia. Según José Miguel Luengo, «nadie habló mal de él», ni siquiera el entorno de Ayuso, con quien se enfrentó en la crisis del PP. «Si lo hubieran hecho, lo hubiésemos defendido, pero no hizo falta», asegura.

López Miras, por su parte, contó ayer que no habla con Egea desde la semana pasada, cuando le contó que tenía «ganas de ayudar para hacer la transición lo más rápida posible».

Congreso

A pesar de que Teodoro García Egea, secretario general dimitido del PP, auguró que habría «varios candidatos» en el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla los días 2 y 3 de abril, aún nadie más allá de Feijóo se ha postulado para presentarse candidato. Sobre este aspecto, Miras admitió que en los congresos «se puede presentar cualquier afiliado», aunque matizó que, en su opinión, «lo ideal es que haya una voluntad mayoritaria».