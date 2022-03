"El mercado ruso quedará cerrado a Occidente para muchos años"

Francisco Maeso, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, advierte de que el mercado ruso ha desaparecido «para mucho tiempo», a pesar de que «la clase media» del país aprecia los productos españoles.

¿Nos enfrentamos a una crisis como la provocada por la pandemia?

No. Esto no va a ser como la pandemia, pero es innegable que va a tener un efecto económico que aún no se conoce. El más general va a ser la subida de precios, que hará que la gente tenga menos dinero para gastar. También es posible que las empresas que estén muy expuestas a los países del Este vean reducida su facturación. La incertidumbre que existe en los países que temen ser invadidos puede afectar a sus pautas de consumo y hacer que dejen de comprar para disponer del dinero por si acaso les hace falta.

¿Cree que pueden ser invadidos otros Estados?

Esa no es mi área de conocimiento. Incluso en el caso de que no se produzca, el terror se ha asentado y en situaciones de terror la gente se vuelve muy conservadora. No es algo que se pueda decir con certeza, pero el Gobierno ruso ha manifestado que no está conforme con la configuración de las fronteras actuales. Después de ver lo que está haciendo, es posible que los países bálticos o Polonia piensen que ellos son los siguientes. Las empresas murcianas y españolas que estén más expuestas a estos mercados van a sufrir las consecuencias, no va a ser como en Rusia, pero sí habrá una disminución.

¿En qué se traducirá la desconexión de Rusia del sistema bancario internacional Swift?

Transferir pagos o cobrar desde Rusia es imposible. El Swift es una red de mensajería financiera, no es un sistema de pago. Es el cartero que lleva la orden de pago. Lo que se ha hecho impedirá que el cartero lleve esas órdenes de pago. Por tanto, no se puede pagar. Existen otros medios, pero los bancos españoles no están preparados para asimilarlos, porque son sistemas informáticos diferentes o implican sistemas de información no segura. Es como si una persona tuviera un coche que funciona con gasolina y le dicen que tiene que poner diésel; no le sirve, porque posiblemente se cargue el vehículo. Los exportadores e importadores de Rusia se han quedado desconectados.

¿Todos los bancos rusos están desconectados?

Se han mantenido unos pocos bancos por la dependencia que existe en Europa del gas. La decisión va a ser operativa para el 99% de las empresas y de las personas. Eso va a tener impacto en la economía rusa, pero afecta sobre todo al bienestar de los ciudadanos, porque van a disminuir las posibilidades de comprar bienes fuera de Rusia. Que afecte al Gobierno ruso es más dudoso. Mucho más impacto puede tener la congelación de las reservas exteriores, porque todos los ciudadanos rusos con más de 40 años han vivido un proceso de hiperinflación y saben lo que ocurre cuando hay problemas severos en los mercados financieros: que todos los ahorros se pierden y que pueden tener problemas severos para sus compras básicas.

¿Qué va a pasar con los pagos a las empresas de la Región bloqueados por la desconexión?

El importador ruso no va a poder pagar, porque no va a tener medios para transferir los fondos, salvo que los tenga en Europa. Además, las autoridades rusas no van a dejar que se hagan pagos en euros. Lo que le queda es intentar ir al seguro, pero al ser por causa de guerra, casi ninguno va a cubrir el impago. Seguramente, el Gobierno de España tendrá que arbitrar medidas para compensar a las empresas que han invertido dinero en producir unos bienes que no podrán cobrar. Lo más probable es que el mercado ruso quede cerrado por muchos años para las empresas del mundo occidental.

¿El bloqueo sirve de algo?

Los bloqueos económicos no han funcionado nunca para cambiar los regímenes. Es el caso de Corea del Norte, de Cuba, de Irak o de Irán. La excepción es Sudáfrica. Genera un malestar enorme a la población, pero no a los privilegiados. Pero los dólares siguen entrando en Rusia. La guerra es una máquina de matar gente, pero también es una máquina que consume mucho dinero, una ingente cantidad de dinero. Cuando se paga el gas ruso, ese dinero va al Estado, no a empresas privadas.

"No ayudar a Ucrania es como ver un delito y no llamar a la Policía"

El profesor de la Universidad de Murcia Francisco Maeso, además de ser un experto en economía internacional, vive la invasión de Ucrania con una mayor angustia, ya que está casado con una mujer ucraniana, que tiene a su madre en el país. Se muestra dolido ante la tibia reacción internacional frente a la invasión de Rusia. «No se puede olvidar que están luchando por nosotros. Los ucranianos van a morir defendiendo nuestra libertad. No hacer nada es como ver un delito y no llamar a la Policía», se lamenta. Advierte de que «una cosa es no ayudar y otra enfrentarse a Rusia. Lo que no tiene sentido es decir que van a mandar cascos y medicinas. Medicinas las puedo mandar yo». Recuerda que «Ucrania es un país muy grande», por lo que a estas alturas de la guerra tampoco sería fácil ya hacer llegar armas a los frentes en los que se combate si llegara ayuda.