El AVE a Madrid no parará en Atocha, sino en Chamartín, alargando el viaje 15 minutos

Los murcianos que viajen a Madrid en AVE tendrán que apearse en la estación de Chamartín, ya que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha decidido trasladar de manera oficial a esa estación toda la operativa de los trenes que conectan Alicante, Elche y Orihuela con la capital de España. Se trata de la misma línea que llegará a Murcia a final de año o a principios de 2023, según la previsión del delegado del Gobierno, José Vélez. Por tanto, si antes se preveía que la Alta Velocidad conectaría la Región con Madrid en 3 horas y diez minutos, ahora el trayecto durará casi tres horas y media.

Además, hay que sumar que gran parte de los viajeros se dirigirán al centro político, económico y turístico madrileño, por lo que, con esta medida, se verán obligados a coger otro transporte público (15 minutos en Cercanías) para llegar a su destino.

Este diseño de Adif busca evitar el cruce de los trenes que llegan desde el Levante con las vías de Andalucía. «Teniendo en cuenta la alta demanda de servicios prevista para los próximos años, gracias a la liberalización, ambas terminales de Madrid se han declarado congestionadas, por lo que se han establecido planes de mejora de la capacidad, que forman parte de los grandes proyectos de remodelación de ambas estaciones», explican.

Estos AVE dejarán de pasar por la céntrica estación de Atocha una vez se ponga en servicio el tramo Chamartín-Torrejón de Velasco, una vía distinta a las de los trenes de Andalucía. Adif tiene previsto que los AVE de Valencia también tengan Chamartín como estación de cabecera, pero esto no se hará hasta que se remodele esta estación a más largo plazo.

Se trata, insisten desde Adif, de una «decisión planificada hace tiempo y conocida por las empresas ferroviarias». No obstante, se comprometen a «estudiar algunas excepciones siempre que estén justificadas, no afecten a los tráficos principales y se coordine con las operadoras de forma transparente y no discriminatoria».

En principio, para cuando comience a funcionar la Alta Velocidad en la ciudad de Murcia, desde Alicante ya llevarán meses llegando a Chamartín.

«Una discriminación»

Desde la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia consideran que esta medida es «una espina más en el ya maltrecho camino del tren en nuestra Región».

Más críticos se han mostrado desde CC OO de Cartagena, que aseguran que se trata de una «discriminación a los ciudadanos del sureste». José Ibarra Bastida, delegado comarcal del sindicato, recuerda que «en Cartagena ya estamos penalizados sin AVE», una ciudad a la que «se tarda más en llegar desde Argelia que desde Madrid». En definitiva, considera «un desastre» la situación ferroviaria en la Región de Murcia.

Alicante ya protesta

El presidente de la Diputación y el alcalde de Alicante, ambos del Partido Popular, han expresado su disconformidad con la decisión de Adif a través de sus perfiles de Twitter. Así, el presidente del organismo provincial, Carlos Mazón, ha publicado que es una decisión «intolerable» y que no se van a quedar «callados ni quietos». Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también ha expresado en la misma red su malestar con la decisión al subrayar que «merecemos un respeto» frente a lo que ha denominado una «cacicada».

Ayer, Mazón se plantó en Atocha junto a los alcaldes de Alicante, Benidorm, Torrevieja y Orihuela contra el traslado del AVE a Chamartín y reivindicaron que la estación del centro de Madrid siga usándose para la salida y llegada de los trenes de Alta Velocidad al Levante.