Murcia y Cartagena claman de nuevo por la paz en Ucrania

Cientos de ucranianos se echaron ayer a las calles de Murcia y Cartagena para protestar por la guerra que está sufriendo su país. Durante las concentraciones se pudieron escuchar consignas como «Putín asesino», «Putin, atrás. Ucrania quiere paz» o «No queremos guerra, queremos paz», pero lo que más se pudo escuchar fue un emocionado «Gloria a Ucrania».

En el caso del municipio de Murcia se trata de la cuarta concentración consecutiva en la plaza de la Cruz Roja, que se ha convertido ya en un icono de la protesta ucraniana en la capital.

Los asistentes empuñaron banderas y pancartas y aprovecharon la ocasión para agradecer al «pueblo español su solidaridad» y, en concreto, a los ciudadanos de la Región de Murcia por «acogerlos». No era raro escuchar entre los asistentes, que para ellos, la Región es su segunda casa, pero que la primera siempre será Ucrania, que ahora vive «los días más negros de su historia».

Los concentrados recordaron, como ya hicieran en anteriores convocatorias, que todo aquel que pueda donar medicamentos o alimentos será bienvenido.

En Cartagena, el presidente de la Asociación de Ucranianos en Cartagena, Oleksander Nohachevsky, reclamó ayuda a España y al resto de países de la OTAN y les rogó que «no abandonen a su suerte al pueblo ucraniano». También tuvo palabras para el pueblo ruso. «Soy consciente de que muchos rusos no quieren la guerra y les pido que alcen la voz y condenen lo que está sucediendo». Mientras sonaban estas palabras no dejó de sonar el himno de Ucrania.

Izquierda Unida-Verdes también reivindica el ‘no’ a la OTAN

«Ni Putin, ni OTAN», reclamaron ayer decenas de personas convocadas por Izquierda Unida-Verdes contra la invasión de Ucrania en la plaza de la Cruz Roja en Murcia, convertida en lugar de concentración de la colonia del país atacado por Rusia.

«De nuevo la clase trabajadora, la población de Ucrania, está sufriendo las consecuencias nefastas del imperialismo que de la mano de Rusia, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han elevado la tensión militar en vez de optar por la vía de la diplomacia y la paz», señalaba el manifiesto leído en el acto.

Según los convocantes, Rusia se sitúa «lejos del cumplimiento de los derechos humanos y de los principios democráticos y ha atacado a la población civil para extender su carácter reaccionario y autoritario», por lo que condenaron «rotundamente» los ataques del presidente ruso, Vladimir Putin, «contra la libertad». Al mismo tiempo, rechazaron «de forma contundente los sufridos por la población de la región de Donbás de la mano del Gobierno ucraniano, que lleva ocho años incumpliendo los acuerdos de Minsk».

También se solidarizaron «con el pueblo de Siria, que ha sufrido nuevamente un bombardeo de las fuerzas militares israelíes ante el clamoroso silencio de la comunidad internacional».

Por último, reclamaron la convocatoria urgente de una Conferencia Internacional de las Naciones Unidas por la paz y exigieron a la Unión Europea y España su responsabilidad frente a la protección de las personas «que huyen del terror para aceptar sus solicitudes de asilo y no discriminar a quienes lo hacen del reclutamiento militar».