Los establecimientos extrahoteleros ganan terreno en la Región

Hasta la irrupción de la covid-19, el sector turístico gozaba de buena salud en la Región de Murcia. Ya sea por su clima, sus playas, su patrimonio o su gastronomía, un alto porcentaje de turismo nacional e internacional (especialmente británico) elegía la Región como destino vacacional.

La pandemia de coronavirus, sin embargo, ha venido a cambiar drásticamente el escenario para este sector, que se declara como «uno de los más perjudicados» por la nueva crisis. En este nuevo contexto, los alojamientos extrahoteleros han resistido mejor que los hoteleros, y esta tendencia parece que ha venido para quedarse.

Es necesario aclarar que ‘establecimiento de alojamiento extrahotelero’ es un término con tipologías muy variadas, que abarca desde apartamentos turísticos a camping, albergues e incluso viviendas de particulares que se alquilan a viajeros. De igual modo, las fortalezas de cada tipo de alojamiento en este escenario post-pandémico son variadas: ya sea por que cuentan con una capacidad de flexibilidad mayor en sus servicios y por tanto han sido más capaces de adaptarse a las medidas sanitarias impuestas estos dos últimos años, a la perdida de confianza del turista a la hora de viajar, o la considerable pérdida de poder adquisitivo de un gran sector poblacional.

Estos últimos años el alquiler de viviendas o habitaciones por particulares ha ganado mucha popularidad, especialmente con la penetración de plataformas como Airbnb, que este pasado 2021 ha entrado por primera vez en el ranking de SiteMinder, encargado de recopilar los principales canales a través de los cuales los clientes reservan sus alojamientos para percnoctar cuando viajan por España. En 2021, y a pesar de las restricciones de movilidad impuestas los primeros meses del año, se reportaron en la Región de Murcia un total de 653.231 percnoctaciones de enero hasta noviembre; que contrastan fuertemente con las 512.304 de los mismos meses de 2019, antes de la pandemia.

Sin embargo, muchos apartamentos o pisos turísticos publicitados por plataformas como Airbnb no están reglados ni declarados como tal, por eso los hosteleros de la Región denuncian que suponen una competencia desleal.

Bartolomé Vera, gerente del Hotel Los Habaneros de Cartagena, y presidente de la Asociación Empresarial de Hoteleros de la Región de Murcia, cuenta a LA OPINIÓN que ha tenido numerosas reuniones con el cuerpo de inspección de Turismo para quejarse de esta cuestión: « Los pisos reglados tienen que tener una autorización expedida por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, con unos controles de calidad y seguridad determinados que favorecen la experiencia del turista, incentivándole a repetir, a parte de que también deben contar con la aprobación de la comunidad de vecinos. Es fácil entender lo peligroso de que se publiciten y alquilen pisos que no están autorizados para albergar turistas». Entre otras cuestiones también indica que «la existencia de estos pisos no reglados obstaculiza la recogida de datos al Gobierno e incluso a los cuerpos policiales. A parte, casi ninguno de ellos declara a Hacienda, aprovechando que no hay una inspección suficiente».

Conocedor de esto, el Gobierno regional ha puesto en marcha una ‘Estrategia contra la oferta turística clandestina en la Región de Murcia’, que en los últimos tres años ha conseguido clasificar un total de 14.000 plazas. Pero esto ha parecido no resultar suficiente.

En esta campaña,, Vera trabaja conjuntamente con Gregorio Morales, presidente de la Asociación de Pisos Turísticos de la Región. Morales cuenta a LA OPINIÓN que ahora mismo están elaborando una lista que contabilizaría todas las ofertas no regladas o con licencias no válidas, para facilitársela a Hacienda. Vera, por su parte, apostilla que «para los hoteles, los alojamientos reglados no son competencia, son una oferta más para otro tipo de clientes, con unos servicios que dan respuesta a unas necesidades distintas», y que por eso están unidos en «esta lucha».

Una idea muy similar apunta María Teresa Alcaraz, directora del Hotel Cecina, en Murcia: «En el caso concreto del centro de Murcia ocurre que hay muy pocos hoteles, y algunos somos pequeños, así que existe menos oferta que demanda y, por eso, la existencia de otro tipo de alojamientos no nos hace la competencia».

En el caso de los albergues, Isabel Sánchez, recepcionista de «La Casa Verde», en Murcia, afirma percibir un mayor número de turistas nacionales que prefieren este tipo de alojamientos, cuando antes el cliente medio era «mochilero y extranjero». Por su parte, Manuel Guillén, gerente de ‘Tu Albergue Juvenil y Turístico San Pedro del Pinatar’, destaca que «aportamos el atractivo de que aquí la gente puede socializar tranquilamente, y esta es una experiencia que se desea porque se había perdido».

Los campings han sido los menos perjudicados en la crisis al perder un 32% de viajeros, frente al 59,4% de los hoteles

Pero los grandes protagonistas en Murcia son los camping, la tipología de alojamiento que menos ha sufrido la pérdida de viajeros (en la Región tan sólo fue de un 32,1% en 2020 frente a los 59,4% que experimentaron los hoteles). Este pasado año, por otra parte, lo cerraron con una cifra cercana a un millón de percnoctaciones, números muy similares a los de años anteriores.

Sebastián Vivancos, director del ‘Camping Playa de Mazarrón’, afirma orgulloso que, para ellos, «este pasado 2021 hemos estado prácticamente llenos todo el año, con un 90% de ocupación en temporada baja», y añade que lo que más valoran sus clientes es «la seguridad que les da estar en el aire libre, así como compartir actividades en la naturaleza».