La Asociación de Mujeres Científicas de la Región, Lyceum de Ciencia, celebra el Día de la Mujer de este año con varias ponencias de mujeres científicas o que las apoyan. Entre el programa de actos que han desarrollado destaca la asistencia de la viróloga Margarita del Val. La química e inmunóloga del CSIC ofrecerá una ponencia sobre el tema más consultado y estudiado de los dos últimos años: las vacunas y las variantes de la pandemia.

En palabras de Del Val, «cuando nos enfrentamos a un virus que no hemos visto nunca, el cuerpo no tiene defensas ni potencia inmunitaria y va acumulando desequilibrios. Eso hace que el virus pueda arrasar porque nos pilla sin defensas. La solución son las vacunas: una vez vacunados se establece la memoria inmunitaria que se refuerza con cada infección posterior y así el virus no se puede saltar la protección».