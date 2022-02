Esta semana hemos recibido la visita de una misión de la Unión Europea formada por eurodiputados de todos los partidos políticos. Todos ellos se han desplazado hasta nuestra Región para conocer en primera persona una situación que llevamos años denunciando: la crisis del Mar Menor y los graves episodios de marea verde y peces muertos.

Un problema que no nace y termina en el Campo de Cartagena, sino que es una cuestión que nos atañe a todos los niveles: local, nacional e internacional. No olvidemos que somos una potencia mundial en lo que refiere a sector agroalimentario, 1 de cada 5 frutas y verduras exportadas desde España provienen de la huerta murciana. Además, el valor de las exportaciones de productos agrarios y del conjunto de la cadena agroalimentaria del Campo de Cartagena alcanza los 910 millones de euros anuales gracias a la capacidad de las cooperativas y empresas exportadoras murcianas, sus técnicas de cultivo y la profesionalidad de agricultores y regantes. No es de extrañar que sea conocida como la huerta de Europa y un claro embajador claro de la marca España.

Una realidad de la que los eurodiputados son conscientes y que han confirmado reuniéndose con diferentes administraciones, instituciones y colectivos, entre los cuales estábamos presentes durante los tres días que han pasado en estas tierras.

Es cierto. El Mar Menor se encuentra en una situación de alarma. Las malas praxis del pasado hacen a la agricultura parte responsable, pero no la única. La situación producida en el Mar Menor se debe a la sinergia de múltiples factores más que a uno único: existencia de pozos ciegos no conectados a la red de alcantarillado, el escape de productos químicos y metales pesados de la minería, el auge urbanístico en la costa, así como la reducción de la explotación e incremento de la recarga por las precipitaciones.

Estamos convencidos de que la agricultura no es el problema del Mar Menor, sino parte de la solución. De hecho, llama a atención que, si la Agricultura intensiva es la principal causante del estado eutrófico del Mar Menor, solo se le destine un 6% del presupuesto; lo que supone menos de 22 Millones de euros de un total de más de 382 millones de la partida presupuestaria del Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor del MITERD.

Los propios agricultores ya están tomando medidas: somos la Comunidad de España que aplica menos cantidad de fertilizante por unidad de cosecha producida, las explotaciones agrarias de la Región incluyen estructuras vegetales de conservación con la finalidad de retener el suelo y reducir los riesgos de erosión, somos la Comunidad productora que aplica más tecnología por hectárea cultivada en sinergia con un asesoramiento técnico innovador y exigente y más del 95% del regadío en esta zona productora es localizado (riego por goteo), mientras que en España la media es inferior al 54%.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Debemos ser conscientes de que las precipitaciones han sido un 36% menores de lo normal en los últimos cuatro meses y se espera una primavera con escasez de lluvias. Con todo, todavía estamos a tiempo: recuperar el Mar Menor es posible y necesario. No podemos permitir un desastre natural como los ocurridos en 2019 y 2021. Debemos evitar que se produzca otro escenario que enturbie la imagen de la Región y acabe con la riqueza y belleza de nuestros campos y ecosistema medioambiental. Pongamos nuestro granito de arena y hagámoslo juntos, pero hagámoslo ya. ¡El Mar Menor nos necesita a todos!