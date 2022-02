Salud pone en marcha un calendario de vacunación en adultos y refuerza la protección contra la meningitis en niños

Los adultos ya cuentan con un calendario de vacunación para protegerles desde los 18 años y hasta edades avanzadas contra distintas enfermedades. Este cronograma, que será presentado este jueves por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, contempla la administración en la edad adulta de las vacunas del tétanos-difteria, la triple vírica, la de la varicela, la antineumocócica y la vacuna contra la gripe.

Pedreño avanzará el calendario de vacunación para 2022 acordado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud el pasado 17 de febrero de 2022 y cuya orden regional ya ha sido publicada para su entrada en vigor de forma inmediata.

Además de contemplarse por primera vez un calendario de vacunación de adultos, el nuevo calendario plantea un refuerzo en la protección contra el meningococo en niños.

En lo que respecta a la de vacunación del niño y del preadolescente en el Calendario aprobado, merecen especial atención las enfermedades sistémicas causadas por el patógeno N meningitidis, caracterizadas por un cuadro clínico muy grave que afecta el torrente sanguíneo o a las meninges y cuya evolución es tórpida con letalidades que pueden llegar hasta el 12% y grandes probabilidades de dejar secuelas graves permanentes.

Esta enfermedad meningocócica invasora (EMI) puede estar causada por varios serogrupos del mismo patógeno, siendo a escala mundial los más habituales el B, C, A, W e Y. Desde hace un par de décadas el más prevalente en España es el serogrupo B, una vez que se vacuna frente al serogrupo C a los cuatro y doce meses y nuevamente a los once años, pero en los últimos años han adquirido especial protagonismo los meningococos pertenecientes a los serogrupos W e Y que eran prácticamente testimoniales hasta hace unos años.

Cambio vacunación infantil

Para adaptar el calendario a las circunstancias actuales, se refuerza la protección con la vacuna conjugada tetravalente que incluye los serogrupos A, C, Y y W a los niños de 12 meses, sustituyendo a la vacuna frente al serogrupo C prevista en el calendario recomendado.

Por ello, el nuevo Calendario de Vacunación en la edad pediátrica y adolescencia contempla que en los nacidos a partir del 1 de marzo de 2021, se sustituirá la actual dosis de vacuna antimeningocócica conjugada frente al serogrupo C (Men C) por una dosis de vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente frente a los serogrupos A, C, Y y W (Men ACWY).

En el caso de haber recibido la vacuna frente al serogrupo C antes de la implantación de este cambio, recibirán una dosis de meningococo ACWY al menos tres meses después de haber recibido la dosis de Men C, o coincidiendo con la vacunación frente a la varicela a los 15 meses de edad.

Igualmente, a los niños y niñas de 11-12 años, se seguirá administrando una segunda dosis de meningococo ACWY durante el curso escolar de 6.º de Educación Primaria. Al objeto de optimizar las coberturas, tanto esta vacuna como la del virus del papiloma humano se administrarán a los 11-12 años, en los centros escolares.

Durante el presente año 2022, se procederá a la recaptación de los nacidos entre los años 2001 y 2007, que no hayan recibido una dosis de meningococo ACWY después de los 11 años de edad.

Asimismo, a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 se les cambió la pauta de vacunación, pasando de administrarse una dosis de vacuna frente a la poliomielitis a los 2, 4, 6 y 18 meses, a aplicarse una pauta con dosis a los 2, 4 y 11 meses de vida. Por este motivo se hace necesario administrar una cuarta dosis de vacuna frente a la poliomielitis, que se administrará a los 6 años de edad mediante la vacuna combinada frente a tétanos, difteria, tosferina y polio, a los nacidos a partir del 1 de julio de 2016.