Lograr que la laguna del Mar Menor se convierta en el primer ecosistema dotado con personalidad jurídica, conseguir que las vías del tren que partían la ciudad de Murcia desaparezcan, tras 30 años de lucha; trabajar en pro de la ciencia para mejorar nuestra calidad de vida y hacer frente a situaciones como la vivida con la covid-19; o formar a los niños, la esperanza del futuro.

Ayer, los Premios Importantes de LA OPINIÓN llegaron a su quinta edición reforzando, más que nunca, su papel como unos galardones que saben reconocer a aquellas personas que han logrado, con pasión y dedicación, un gran cambio en el día a día de la sociedad pero, sobre todo, cuya labor va en busca de lograr un futuro mejor para todos.

«Porque a veces hay que mirar en el retrovisor para ver de dónde venimos y saber a dónde nos dirigimos, pero lo importante es mirar el presente y, sobre todo, al futuro», fueron las primeras palabras escuchadas ayer en el Teatro Romea de Murcia, palabras del director de este periódico, José Alberto Pardo, quien a cargo de la apertura de la gala supo valorar el papel de estos premios como ‘detectores’ de un futuro prometedor: «En 2018 fue Importante Carlos Alcaraz, y ahora es una de las figuras destacadas del año. También lo vimos en Eva Llorach, que después se llevó el Premio Goya, y muchos más nombres. Siempre vimos la ejemplaridad que, en el futuro, sería reconocida», añadió Pardo.

Y, aunque el pasado año la pandemia obligó a dar un giro y premiar la labor de aquellas personas e instituciones que fueron vitales durante la crisis sanitaria, estos Premios Importantes 2021 han vuelto a mirar hacia el futuro. «Es la visión de la meta la que nos marca el camino, por eso os animo a todos los premiados a seguir soñando con llegar a lugares mejores, con la vista puesta en grandes retos. Porque, si a vosotros os mueve, también nos vais a mover a nosotros: instituciones, administraciones y, en general, a toda la sociedad», remarcaba en su discurso el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano.

Tras su intervención, comenzaron a subir los premiados y el auditorio se convirtió en el escenario de discursos plagados de palabras de agradecimiento a las personas que les han llevado hasta donde están. Como el cineasta Luis López Carrasco, premiado de enero, quien agradeció a las personas que colaboraron en el documental El año del descubrimiento, con el que ha triunfado llegando a alzarse, incluso, con dos premios Goya. Mucho éxito también el de María Trinidad Herrero, premiada de mayo por hacerse con un sillón de la Real Academia Nacional de Medicina de España, y Diego Corbalán ‘Magius’, de octubre, por lograr el Premio Nacional del Cómic.

También a algunas personas que ya no se encuentran entre nosotros, pero que marcaron el camino a seguir de nuestros Importantes de LA OPINIÓN. Es el caso de Juan Carrión, premiado de febrero, quien se acordó de su Celia, su princesita, quien fue diagnosticada con dos años con una enfermedad rara: «En sus ocho años de vida me dio muchas lecciones, me enseñó a vivir el presente, a disfrutar del instante, y eso es lo que quiero compartir con vosotros», dijo Juan Carrión en su discurso. Su experiencia le llevó a ser, hoy día, la voz que da visibilidad al colectivo de afectados por alguna enfermedad rara, como presidente de D’Genes, FEDER y ALIBER.

También Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro Soterramiento premiada en el mes de marzo, dedicó, emocionado, unas palabras de recuerdo a compañeros, amigos y familia que ya no están, pero que también formaron parte de su lucha por eliminar las vías del tren que partían la ciudad de Murcia: «Vuestra memoria nos mantiene firmes, vosotros fuisteis los importantes», dijo Contreras.

Mucho corazón también en el discurso de Teresa Vicente, premiada de agosto, quien recordó cómo vivió la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor «que, si todo va bien, este junio se convertirá en el primer ecosistema con este derecho». O en el de Esperanza Meseguer, de noviembre, al decir que «importante es la infancia, la que cada día mueve el viento de mi esfuerzo y mi dedicación».

Los importantes de diciembre, los físicos Pablo Artal y Antonio Guirao, catedrático y profesor de la UMU, respectivamente, se acordaron de sus alumnos y de «todas las personas que trabajan en los laboratorios para lograr hacer frente a situaciones como la vivida con la pandemia», dijo Artal.

A la gala no pudieron acudir Pedro Acosta, María Dueñas, Mohamed Katir y Cristóbal Belda-Iniesta, premiados de abril, junio, julio y septiembre, respectivamente; pero agradecieron en vídeos su galardón.

Cerró la gala Isabel Franco, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. «Aunque queda poco por aportar», bromeaba, «después de las palabras de estas maravillosas personas». Franco valoró la oportunidad de cerrar «un acto como este, para poder poner en valor la información de calidad de los medios de comunicación, una información crítica, que valoramos los políticos porque nos hace crecer y hacerlo cada día mejor».

La gala culminó con la actuación musical de Belter Souls, que recibieron el premio de La Opinión en 2019.