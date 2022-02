La Academia de Ciencias de la Región de Murcia (ACCRM) inauguró anoche el nuevo curso académico en un acto celebrado en el Aula de Cultura de la Fundación CajaMurcia. Vicente Vicente García, profesor emérito de la Universidad de Murcia (UMU) y director del grupo de investigación de Hematología y Oncología Médica Clínico-Experimental, fue el encargado de impartir la lección inaugural, titulada ‘Inmunidad innata, inflamación y sistema hemostático: amistades que pueden ser peligrosas (COVID-19)’.

Durante su intervención, a la que asistieron académicos de la ACCRM, compañeros de profesión, autoridades científicas y regionales, quiso reconocer la imprescindible labor de los científicos en esta carrera de fondo que está siendo la lucha contra la COVID-19.

El punto de arranque de esta lección fue una observación clínica que se hizo desde el inicio de la pandemia acerca de cómo los pacientes con coronavirus que requerían hospitalización, y en especial los que ingresaban en la UCI, sufrían eventos trombóticos. “En las descripciones del cuadro clínico de la COVID-19 destacaba una insuficiencia respiratoria y también una serie de modificaciones del sistema hemostático”, explicó el Académico de Número. “Sin duda, esta enfermedad es el mejor ejemplo de la naturaleza de la inmunotrombosis”, destacó el Dr. Vicente García.

“Estamos bloqueados en multitud de proyectos” Ángel Pérez Ruzafa, presidente de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia, quiso resaltar en su intervención la situación de los jóvenes que buscan un hueco en las instituciones para continuar su carrera investigadora, instando al Gobierno a que ponga en marcha leyes que les apoyen de manera eficaz.

“Leyendo las estrategias y modificaciones propuestas para la ley de la Ciencia, pareciera que la música suena bien, pero, lamentablemente, la letra no dice nada que ayude a resolver los problemas reales de los investigadores y la consolidación de la actividad científica”, criticó Pérez Ruzafa.

“En España y en la Región abundan grandes científicos e investigadores, pese a las escaseces presupuestarias. Pero para que ese potencial pueda serutilizado, las estrategias de inversión de nuestro país, basadas en largos periodos de miseria y disentimiento con inyecciones multimillonarias en situaciones de crisis, deben cambiar radicalmente”, defendió el presidente de la ACCRM.

Además, se mostró crítico con la reforma laboral, “llena de generalidades, contradicciones y sin medidas concretas”. Pérez Ruzafa insistió en que “en la actualidad nos encontramos bloqueados en multitud de proyectos en los que las necesidades personales del investigador no pueden cubrirse por un agujero negro de la reforma laboral y la ley de la Ciencia, del que probablemente no podremos salir. Mientras el tiempo pasa, los resultados se ven comprometidos y la financiación no podrá justificarse”.