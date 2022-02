Desde Vox esperan que «el PP aclare lo antes posible» lo ocurrido estos días «porque lo que no es bueno para España no es bueno para Vox y lo que es bueno para Vox es bueno para España». Su presidente provincial, José Ángel Antelo, asegura que no piensa en «réditos partidistas» y reiteró al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, la «necesidad de convocar elecciones anticipadas y devolver la voz a los murcianos».