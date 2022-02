El Mar Menor, el ecosistema más valioso de la Región de Murcia y un entorno único en Europa, está en peligro. Por suerte, cada vez son más las voces que se alzan para su protección; como la de Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, y activista desde los 22 años. Ella formó parte del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que consiguió las 500.000 firmas necesarias para seguir el trámite parlamentario que dote de personalidad jurídica a la laguna.

«Es imposible seguir avanzando en este modelo que no reconoce la ley ecológica»

«La ciudadanía, ante el drama del grito de muerte del Mar Menor, entendimos perfectamente que habíamos violado los derechos de los no humanos, habíamos alterado la armonía del ecosistema, y no podemos vivir sin la naturaleza», explica esta activista, que lleva en la lucha por los derechos de la naturaleza más de 40 años. «Cuando yo empecé mi tesis doctoral sobre justicia ecológica, había un gran negacionismo científico, no había comunicación entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Desde la UMU, trabajamos para romper esa barrera». Y precisamente esta institución celebraba recientemente unas Jornadas Internacionales sobre los Derechos de la Naturaleza centradas en la ILP del Mar Menor, «que ha pasado a ser la protagonista, tanto a nivel europeo como internacional».

Y aunque Teresa reconoce «el sabor dulce» de que el pueblo esté dando «el salto de la conciencia ecológica y ambiental», mantiene que su lucha aún sigue: «Es imposible seguir avanzando en un modelo que destruye la naturaleza y no reconoce la ley ecológica».

«Los derechos no solo son patrimonio de los humanos y de las empresas y corporaciones, sino que la naturaleza tiene sus propios derechos y su propia ley que le permite la armonía que posibilita la vida a todas las demás especies, entre los que está la raza humana», concluye Teresa, que aprovecha para «agradecer a toda la ciudadanía de la Región, y del país, que hayamos dotado de personalidad jurídica y derechos propios a nuestra querida laguna del Mar Menor».