Tensión en la atención a emergencias en el Mar Menor por la falta de ambulancias

La puesta en marcha del nuevo contrato de transporte sanitario en la Región de Murcia ha supuesto una pérdida de calidad en la atención a las emergencias en la zona del Mar Menor. Así lo denuncian profesionales sanitarios del 061 y responsables de Protección Civil de los municipios afectados, donde la Consejería de Salud ha suspendido los convenios que mantenía con los ayuntamientos para reforzar la atención mediante ambulancias SAMU (Servicio de Ambulancia Municipal de Urgencias).

Desde hace años el Servicio Murciano de Salud (SMS) tenía convenios con los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier, a través de la Gerencia del 061, para complementar la atención en emergencias con unidades SAMU, gestionadas por Protección Civil de cada consistorio.

Sin embargo, la adjudicación del servicio de ambulancias de toda la Región a la UTE Transporte Sanitario Región de Murcia y su entrada en funcionamiento en mayo de 2020, en plena pandemia de coronavirus, supuso la suspensión de estos convenios con los ayuntamientos costeros. «Esto ha supuesto una pérdida de calidad en la asistencia, retrasos en los traslados y falta de medios», según indican los responsables.

A través del convenio los ayuntamientos costeros de estos municipios contaban con varias unidades de soporte vital básico (SPV) con dos técnicos en emergencias sanitarias que estaban a disposición del centro de coordinación del 061 los 365 días del año durante las 24 horas.

Por ello Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier recibían una compensación económica que aunque no cubría el coste total del servicio ayudaba en la compra de material o mantenimiento de los vehículos.

Al acabar el acuerdo con Salud algunos municipios no han querido dejar en suspenso el servicio y han asumido su coste para mantener en activo estas ambulancias, como ocurre en el caso de Los Alcázares y San Pedro, pero están limitados en la atención. «Ya no se nos permite el traslado de pacientes y sólo podemos atender a los afectados en la vía pública o en sus domicilios hasta que llega un equipo del 061, asistencia que en muchas ocasiones se demora más de una hora», tal y como explica el responsable de Protección Civil de San Pedro del Pinatar, Vicente Salas.

Con el cambio del modelo de transporte sanitario regional, que ahora se encuentra en manos de una única empresa, estos municipios dejaron de percibir la financiación que recibían, pero también han perdido los recursos de urgencias y emergencias de forma permanente en invierno y la segunda unidad asistencial de urgencias en verano, según empleados del 061.

El jefe del Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil del Ayuntamiento de Los Alcázares, Sergio Manuel Gil, afirma que se les dijo que esta supresión del convenio se supliría con el nuevo servicio de transporte regional, «pero no ha sido así, ya que desde el 061 se nos sigue llamando para atender avisos aunque ya no exista el convenio, lo que deja entrever que nos siguen necesitando para dar asistencia en las emergencias».

Los datos de Protección Civil de Los Alcázares muestran que durante el año 2021 han intervenido con sus ambulancias SAMU en alrededor de mil incidencias en las que el 061 les ha requerido.

Los Alcázares, el más afectado

Sergio Manuel Gil insiste también en que la situación de Los Alcázares es distinta a los otros municipios afectados, ya que esta es la única localidad que no cuenta con ningún recurso para transporte sanitario.

En San Pedro del Pinatar hay un SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) 24 horas 365 días al año, lo que supone una ambulancia medicalizada. En Torre Pacheco hay también un SUAP y una UME, lo que se traduce en dos ambulancias medicalizadas, más ambulancias no asistenciales. Y en San Javier hay un SUAP y una UME, es decir, dos ambulancias medicalizadas, más ambulancias no asistenciales. «Pero en Los Alcázares, además del deficiente horario asistencial de nuestro centro de salud, no hay ninguna ambulancia medicalizada y el único recurso de urgencias que era la ambulancia del Servicio Municipal de Protección Civil para la que se retira el convenio y la financiación», insiste el jefe de Emergencias del municipio.

El responsable de Protección Civil de San Pedro del Pinatar afirma que con el cambio de las condiciones no pueden hacer traslados, lo que genera tensiones. «Asumimos las emergencias que hay en la vía pública hasta que llega un equipo del 061 que sí que puede llevar al paciente al centro sanitario, esperas que en la mayoría de las ocasiones son muy tensas y que generan avisos en cola que se van acumulando».

Vehículos sin sanitarios, «como si fueran taxis»

Uno de los problemas más graves que se está dando en el transporte sanitario de la Región de Murcia desde hace años y que, según los propios profesionales del 061, «supone una ilegalidad», es el uso de las ambulancias denominadas ANA (ambulancia no asistencial) para el traslado de pacientes en asistencias sanitarias. «En estos vehículos sólo va el conductor, por lo que el paciente va en la parte de atrás solo, sin ningún sanitario que le acompañe por si ocurre algo durante el trayecto», explica una médico de emergencias. Este profesional afirma que «son usadas como si fueran taxis con camilla». Los sanitarios de emergencias indican que «hay una situación de colapso de avisos sin atender, por lo que echan mano de las ANA, ambulancias que están desbordadas haciendo turnos de doce horas, avisos que antes se resolvían con los SAMU». El responsable de Protección Civil de San Pedro, Vicente Salas, afirma que han denunciado en varias ocasiones esta situación ante la Gerencia del 061, ya que «en muchos casos mandan una ambulancia sólo con el conductor, lo que es un escándalo, ya que se incumple el propio decreto que regula el transporte sanitario».

Salud dice que buscará acuerdos sin financiación

Preguntados por la situación en la que han quedado municipios del Mar Menor como Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier con la supresión de los convenios para la atención a emergencias mediantes las ambulancias SAMU, desde la Consejería de Salud explican que «con la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de transporte sanitario se extinguieron estos convenios, si bien los servicios se mantuvieron hasta mediados de 2020 debido a la excepcionalidad provocada por la pandemia». Salud apunta a que «la Ley de Contratos impide mantener una prestación de servicios por una vía alternativa una vez que ya existe un contrato para ello, como es el caso», a lo que añaden que «cada ayuntamiento tiene unas necesidades diferentes y se está estudiando la posibilidad de llegar a acuerdos sin contraprestación económica a petición de los mismos». Sobre la situación de Los Alcázares, donde se requiere a las ambulancias municipales desde el 061 para atender avisos, Salud recuerda que «en verano se pone una UME en el municipio de Los Alcázares» como refuerzo desde el 1 de julio y hasta el 30 de septiembre.