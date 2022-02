Con la obra Primavera para Madrid (Ausaider, 2021), el historietista murciano Diego Corbalán, alias ‘Magius’, se alzó en 2021 con el Premio Nacional del Cómic que le otorgó el jurado del Ministerio de Cultura y Deporte. Un galardón que el dibujante no se esperaba: «Me sorprendió que me dieran este premio, no me lo esperaba, porque, al final, es una historia donde hago una crítica a unas instituciones que, si bien son parte de la ficción, se parecen a las reales», confiesa Magius.

En Primavera para Madrid, este artista trata la corrupción y la «pérdida del valor popular de las instituciones públicas» en una historia de ficción que se basa en casos reales; una obra que, considera Magius, «sorprenderá» a quienes la lean. "Estoy trabajando en un libro ilustrado sobre un futuro en el que Murcia se independiza" Este galardonado trabajo vino después de una larga trayectoria como dibujante de cómics que se remonta a la niñez de Diego, cuando empezó a hacer sus primeras creaciones artísticas y a escribir guiones. Aunque recuerda como uno de sus primeros grandes trabajos el fanzine (un magazine autoeditado) Black Methal: «Empecé a trabajar en él hace veinte años. En Black Methal hablo de música, pero voy más allá, trato asuntos muy turbios, como crímenes, que uso para hacer una parodia», relata Magius. Diez años después de darle vida, recopiló todo este trabajo en un libro autoeditado y comenzó a sacar otro tipo de fanzine, donde aplicó «un estilo de dibujo diferente», explica el murciano. Y es que su tierra, a la hora de crear historias, es una de sus mayores fuentes de inspiración; sobre Murcia ya ha hecho un cómic relacionado con tradiciones, en la que mezcló ficción y realidad al hablar de «una mafia ficticia que actúa dentro de las cofradías de Semana Santa». Y, en sus futuros proyectos, tiene en mente uno de fantasía: «Estoy trabajando en un libro ilustrado sobre un futuro en el que Murcia se independiza». Diego Corbalán ‘Magius’: la realidad que supera a la ficción