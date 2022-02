No han pasado ni tres meses desde que el Ayuntamiento de Murcia adjudicara las líneas de pedanías a la empresa gallega Monbus y ya está encima de la mesa la primera amenaza de huelga por parte de los conductores. La gota que la colmado el vaso es el trasvase de trabajadores de la concesión a otra empresa para hacer el trayecto Murcia-Nimes (Francia), según denunció ayer Francisco Tomás Muñoz, el presidente del comité de empresa de la plantilla que presta servicio en la nueva concesión.

Monbus se hizo con la concesión de las líneas de pedanías para dos años el pasado 3 de diciembre frente a Lat, la anterior adjudicataria del servicio. En la actualidad cuenta con una plantilla de 182 conductores, que tienen nueve delegados sindicales, que en el comité de empresa ya han tratado el uso de trabajadores adscrito a la concesión para hacer servicios a Francia. También ha sido comunicada «esta vulneración del pliego de condiciones» a la concejala de Movilidad, Carmen Fructuoso.

Según el presidente del comité de empresa, del sindicato USO, desde hace dos semanas se están modificando turnos de trabajo de la concesión para mandar a trabajadores a Francia, que hacen el servicio Murcia-Nimes de la empresa Flixbus, una de las firmas vinculadas a Monbus, al igual que la UTE Pedanías de Murcia, integrada por Hispanoigualadina, Castromil y Alcalabus, que es la que se quedó con las líneas de pedanías.

«Pensábamos que era algo esporádico, pero nos han confirmado que vamos a rotar en este trabajo. Es un viaje nocturno de 15 horas de servicio discrecional y no urbano para el que no conocemos ni los recorridos y ni las carreteras», señaló Muñoz, quien añadió que ese trasvase de plantilla vulnera las prescripciones técnicas del anexo 1 del pliego de condiciones de la contrata.

En ese apartado, señala el sindicalista, se especifica claramente que la plantilla es exclusiva de la concesión, por lo que consideran que se está produciendo un incumplimiento por parte de la UTE y Monbus. En ese anexo dice textualmente: «El contratista tendrá que disponer de personal suficiente para la correcta ejecución del contrato con el máximo nivel de calidad, que deberá tener dedicación exclusiva».

Además, el presidente del comité de empresa afirma que ese cambio no se ha consultado con los representantes de los trabajadores, que ya venían arrastrando cierto malestar porque «no se está aplicando la antigüedad según convenio, al igual que los festivos, y tampoco se están registrando de forma correcta las jornadas laborales».

El Ayuntamiento pide explicaciones a la empresa

La denuncia realizada por los trabajadores de los autobuses de las pedanías no ha caído en saco roto y está siendo analizada por el Ayuntamiento a través de los Servicios Jurídicos, que están revisando el pliego de condiciones y las pruebas aportadas por el comité de empresa a la concejala de Movilidad, Carmen Fructuoso, quien ayer indicó a esta Redacción que han pedido información a la empresa. Fructuoso ha tenido dos contactos con los conductores de Monbus. El pasado martes el presidente del comité de empresa, Francisco Tomás Muñoz, ya explicó a la responsable de esta adjudicación el malestar de la plantilla y la vulneración del pliego de condiciones. El lunes pasado, en la presentación de los cuatro autobuses híbridos que se incorporan al servicio, volvieron a hablar. De momento, desde la empresa han decidido no hacer declaraciones, pero matizan que el asunto no afecta a la concesión.