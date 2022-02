¿Peligra el Tajo-Segura?

El trasvase hoy por hoy es insustituible, pero puede peligrar su funcionamiento futuro por causa climática. Por eso hay que preparar escenarios alternativos de dotación de recursos. Todos los modelos apuntan a un descenso de las lluvias en las cabeceras del Tajo y del Júcar. Y eso debería motivar acciones de las administraciones desde ya. Lo que no podemos es lamentarnos por la reducción de caudales o adoptar posturas irracionales de defensa de algo que ya no va a volver a ser como antes. Hay que estar preparados para lo que puede venir. La ciencia está avisando del tema desde hace años. Y en el sureste ibérico los agricultores han dado muestras de saber responder con inteligencia a coyunturas hídricas difíciles. El problema es que la política se ha interpuesto en lo que debería ser un debate científico y técnico. La gente ha tomado partido por unas posturas u otras, cuando debería haberlo hecho por la ciencia.

¿España ha entrado ya en nuevo ciclo seco?

Estamos en situación de alerta de sequía en gran parte del país, lo que nos obliga a hacer un seguimiento diario de la situación a partir de ahora. Las condiciones de escasez en las reservas de agua son, además, ya delicadas en Andalucía, Extremadura y Cataluña.

¿Cuáles son zonas más castigadas por la falta de agua?

El sur peninsular (Guadalquivir, cuencas andaluzas del Mediterráneo y Atlántico, Guadiana, Miño-Sil y Cuencas de Cataluña). Si la situación de lluvias no cambia radicalmente en marzo y abril entrarán todas las cuencas hidrográficas en sequía. Y deberán comenzar a aplicarse restricciones de agua en los regadíos.

¿A qué se debe esta situación? ¿Cambio climático?

La sequía es algo consustancial al clima de nuestro país. Cada cierto tiempo se desarrolla un año seco o una secuencia larga de sequía. Además, tenemos varios tipos de sequía según las causas atmosféricas que la originan y el territorio afectado. Sequías ibéricas, sequías surestinas, sequías cantábricas, sequías catalanas. El proceso actual de cambio climático lo que está provocando es una intensificación de los períodos sin lluvia.

La sequía llega en plena polémica por la revisión de los caudales ecológicos de los ríos.

Es una exigencia europea. Pero también la Administración debe explicar mejor las cosas y reunirse con los colectivos afectados antes de aprobar nada que pueda perjudicar a unos y otros. Hay que proponer la solución antes de plantear el problema. Si la revisión de caudales supone una merma de caudales en el trasvase Tajo-Segura, por ejemplo, debe tenerse clara la solución a aplicar antes de ponerla en práctica. A ello se une que en España debemos acostumbrarnos a que la filosofía de planificación y gestión del agua ha cambiado o debe cambiar. Se acabó la planificación del agua desde la oferta indiscriminada de agua.

¿Qué considera que deben hacer las distintas Administraciones para afrontar el problema?

Deben cambiar el discurso del agua y hacerlo entender a los ciudadanos. Se debe planificar desde la gestión sostenible de la demanda. Y no desde la idea continuada de oferta que ha sido el paradigma tradicional desarrollado en nuestro país. En España ya no van a ser posibles nuevos trasvases, y que mantener los existentes, en algunos casos, va a ser complicado a causa del cambio climático. Si no entendemos esto, cualquier actuación estará abocada al fracaso, al enfrentamiento, a la politización indebida del tema del agua. Las administraciones se tienen que poner de acuerdo entre ellas, porque el tema del agua debe trascender a la política. Deben hablar más con los usuarios y no engañar con falsas promesas.

¿La desalación es la solución?

Es una solución en territorios con escasez natural de recursos pluviométricos, sin duda alguna. Y junto con la reutilización de aguas depuradas va a serlo más en el futuro. La mejora tecnológica, el uso de energías limpias para su funcionamiento y el descenso de precios que todo ello supondrá van a resultar determinantes en los próximas años para ello. En la actualidad hay más exposición a la sequía en tierras del interior de España que en el litoral mediterráneo, donde se ha implantado un sistema inteligente de planificación y gestión de recursos basados en fuentes múltiples (ríos, acuíferos, reutilización, desalación).

¿En España se despilfarra el agua?

Se despilfarra en algunas ciudades que siguen teniendo porcentajes de fugas en su red de suministro superiores al 20%, y esto tendría que tener algún tipo de penalización. Y se despilfarra en agricultura cuando se transforman tierras en regadío que no son rentables. Pongo ejemplos de zonas que pueden ser ejemplos de buena gestión (urbana y agrícola) del agua para toda España, como el sureste ibérico. Se cuida el agua al detalle, se aplica tecnología en la gestión , se hace un uso racional y se desarrolla una economía pujante que beneficia a la sociedad local y al conjunto del país.