¿Por qué los ciudadanos deberían plantearse solicitar las ayudas de rehabilitación?

Las ayudas Next Generation suponen un hito que no se había dado antes en rehabilitación de viviendas. La pandemia, el parque edificatorio envejecido, la necesidad de reducir el aporte de emisiones de CO2 y de no depender de los combustibles fósiles, han provocado la reacción de gobierno, ciudadanos, técnicos, profesionales, en una confluencia de intereses.

¿Qué actuaciones están subvencionadas en estas ayudas?

Estas ayudas están pensadas para potenciar las grandes intervenciones que lleven a conseguir los máximos niveles de eficiencia energética, es decir, el usuario pagará menos cuanto más mejore su vivienda. Lo más rentable es actuar sobre edificios completos, llegando a conseguir una ayuda del 80% del importe de la actuación. Para ello se han modificado leyes que permiten el acuerdo a nivel comunidad de vecinos por mayoría simple, que el importe de la actuación puedas desgravarlo en la declaración de la renta y que el importe de la subvención no compute como ingresos. Además se contempla que la ayuda sea de hasta el 100% para ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

¿Y para actuaciones de menor envergadura?

Por intervenciones de menor envergadura, tales como sustitución de carpinterías, mejora de equipos para agua caliente sanitaria o climatización por otros más eficientes, incorporación de placas solares fotovoltaicas, etc., se conseguirán otras ayudas de un importe inferior.

No obstante, las ayudas que primero van a empezar a concederse en nuestra comunidad autónoma son aquellas destinadas a subvencionar el Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación (LEEx) y los proyectos de rehabilitación.

¿Qué papel juegan en estas ayudas los aparejadores y arquitectos técnicos a los que usted representa?

Somos técnicos especialistas en edificación y rehabilitación, por lo que el papel que nos toca desempeñar en este escenario es fundamental. Desde el Colegio llevamos acciones encaminadas a facilitar a nuestros colegiados su labor para agilizar los trámites. También formamos a nuestros colegiados en sistemas constructivos e instalaciones térmicas para rehabilitaciones energéticas y seguimos programado nuevos cursos.

Además, han desarrollado, con la colaboración de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, la ‘Oficina de apoyo a la rehabilitación’. ¿Qué servicios presta?

En la ‘Oficina de apoyo a la rehabilitación’, ciudadanos, profesionales y administraciones locales podrán tramitar la solicitud de las ayudas. Además se facilitarán herramientas que permitan conocer qué actuaciones son más rentables teniendo en cuenta el coste de inversión y el tiempo de amortización. Desde la Oficina se realizarán acciones de difusión y asesoramiento a ciudadanos y a técnicos y se facilitará un directorio de colegiados especializados en las obras e intervenciones relacionadas con las ayudas.

¿Qué otras actuaciones han llevado a cabo para facilitar la gestión de estas ayudas?

También hemos firmado un convenio con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia y vamos a proponer otro convenio con la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (FRECOM). Además, estamos en contacto con entidades bancarias para poder asesorar también en financiación de las intervenciones.