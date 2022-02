"A la izquierda le falta conocer la realidad del campo"

Hace tiempo que el Partido Popular y ahora Vox van a las movilizaciones agrarias en masa. Pocas veces han tenido que soportar abucheos de los agricultores y ganaderos que protestan por sus precarias condiciones laborales o, como en la última manifestación del miércoles en la ciudad de Murcia, por los altos costes de producción, los bajos precios y el encarecimiento del agua. La izquierda, si asiste a las tractoradas, no siempre es bien recibida.

El secretario general de COAG a nivel nacional, el lorquino Miguel Padilla, estará presente en la próxima movilización del sector primario, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo en Madrid. «Por lo que conozco del campo, que es mucho, puedo decir que hay de todo, aunque es verdad que en los último tiempos se ha sumado más gente a la derecha», reconoce.

Aunque agradecido de que multitud de dirigentes políticos se acerquen al campo para mostrar su apoyo al sector, Padilla les pide que se dediquen a lo que mejor saben para ayudar a la ganadería y a la agricultura: legislar. «Que venga a hacerse la foto si quieren, pero que luego tomen las medidas que estamos reivindicando», demanda. «Estamos cansados del ‘Donde dije digo, digo Diego’».

Asimismo, critica que la actitud ante uno de los motores económicos de este país varíe según si el partido se encuentra en la oposición o en el Gobierno. «Es una continua decepción», insiste.

El problema de la izquierda, en su opinión, es que le «falta conocimiento de la realidad que se vive en el sector». En consecuencia, realizan «declaraciones alejadas de la realidad».

"No podemos vivir como lo hacíamos hace 40 años, el sector se ha ido modernizando y profesionalizando

En este sentido, les achaca una «idealización bucólica» de la vida en el campo. «No podemos vivir como hace cuarenta años, el campo se ha ido modernizando, profesionalizando y eso ha llevado a sobredimensionar las infraestructuras para que sean viables. La visión poética de la agricultura, con una granja con veinte vacas, no es suficiente para llevar un sueldo a casa», explica el dirigente agrario.

Precisamente, este ha sido el centro de la polémica desde que, a finales del año pasado, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, señalara a la carne de las macrogranjas como producto de «peor calidad» que el que se obtiene de explotaciones extensivas. Desde entonces, la campaña electoral de Castilla y León ha estado plagada de referencias al campo y el problema de vivir al lado de cebaderos, como les ocurre a muchos vecinos de Lorca, ha saltado a las primeras páginas de los periódicos.

No obstante, la aparente distancia que existe entre el sector y la izquierda política no empuja al secretario general de COAG a apostar abiertamente por el partido que esta misma semana se ha lanzado a ‘sembrar’ en la Región. «A mí me gusta que los partidos sean rigurosos, no me agradan los populismos ni la demagogia». Por ejemplo, huye cuando escucha hablar de políticas antieuropeístas. «De la UE se perciben ayudas muy importantes; si no estuviéramos en la Unión, habría más miseria», dice, tajante.

Un discurso "abandonado"

La socióloga Amparo Albentosa subraya que la izquierda «ha estado muy vinculada con el mundo rural; de hecho, en muchos países, cuando ha llegado al poder, la primera medida ha sido realizar una reforma agraria». Sin embargo, «progresivamente ha ido abandonando su discurso materialista, centrándose en aspectos posmaterialistas, como el ecologismo». En su opinión, «la izquierda debería acercarse más a la realidad del campo y fomentar la agricultura y ganadería cooperativas».

Señala también que, «aunque a partir de 2016 se observa un cambio cuantitativo en cuanto a la producción ecológica, esta sigue siendo relativamente escasa en la Región como para suponer un cambio en la agenda política».