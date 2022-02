Hacia las aulas del futuro tras la covid

Aprendiendo a golpe de olas pandémicas, la distancia entre personas en una sala, la ventilación o el uso de la mascarilla de forma obligatoria son medidas que se arrastran desde hace dos años para lograr evitar contagios en los lugares donde más vulnerables nos podemos ‘mostrar’ al virus. Lo aprendido hasta ahora debería ser la base para plantear un rediseño de cómo afrontar en el futuro la estancia en sitios cerrados.

Los expertos del Comité Covid de la Universidad de Murcia han planteado ya esto como una necesidad que debe abordarse para prevenir el riesgo de transmisión de futuras enfermedades respiratorias y epidémicas. «Hasta ahora hemos sido muy poco exigentes con las condiciones que planteábamos para estar en un espacio de interior», explica Alberto Torres, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, «y ahora se hace necesario pensar ello».

Entre las principales recomendaciones que exponen los profesionales está la de reducir la ratio de personas, por ejemplo, en un aula de instituto o colegio, que suele estar más masificada que la de una universidad si tenemos en cuenta el espacio del que dispone cada centro. «Hay bacterias y virus que se transmiten por gotas al hablar y la distancia es importante», remarca Alberto Torres.

Antes de pensar en esta clave, tanto el sanitario de la Arrixaca como Enrique Bernal, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía y el profesor de Física de la UMU, Antonio Guirao, apuntan a dos factores para dibujar una estrategia de diseño y ocupación de las aulas: el volumen de aire que hay y la ventilación. «Ante cualquier tipo de enfermedad infecciosa que pueda llegar, debemos cambiar de paradigma para mejorar la calidad del aire», remarca Guirao.

Los aerosoles, las partículas que flotan en un espacio cerrado, han puesto en jaque a las mascarillas sobre todo en esta sexta ola donde ha predominado una variante (ómicron) muy contagiosa. «Las mascarillas quirúrgicas se han quedado cortas con ómicron. Tenemos que anticiparnos a lo que pueda ocurrir y minimizar el impacto de futuras olas epidémicas como los virus en invierno usando la mascarilla en interiores», subraya Bernal.

Medir aforos por la superficie de la sala y no por el volumen "es el gran error"

Calcular los aforos necesarios teniendo en cuenta la superficie y no el volumen de la sala es «el gran error» que se ha cometido a la hora de elaborar protocolos. El Comité Covid de la UMU incidió precisamente en esto en su último informe, donde valoraba las medidas necesarias para afrontar la vuelta a la actividad docente en la universidad. «Si tenemos unos techos muy bajos el aire se va a cargar muy rápido de aerosoles», señala el profesor Antonio Guirao, quien remarca que en muchos casos la distancia no ha sido un factor determinante ya que se solía calcular un metro y medio o dos entre un asiento y otro, pero no entre una fila y otra».

El experto en Física, que lleva a cabo un estudio sobre la dinámica de la pandemia del coronavirus para el Instituto de Salud Carlos III, pone un ejemplo para entender la importancia del volumen de aire: un aula de 100 metros cuadrados sin ventilación con 20 personas, una de ellas infectada pero todos con mascarilla quirúrgicas y guardando la distancia, puede ocuparse durante un máximo de dos horas para techos de tres metros de altura, pero si la altura es de cinco metros la duración llegaría casi a cuatro horas antes de rebasar un límite de seguridad por contagio.

Con una ventilación mecánica eficiente en las mismas condiciones que antes, al expulsar el aire acumulado y renovarse, el tiempo máximo de permanencia se triplicaría. A parte, también pide tener en cuenta la actividad respiratoria que se tiene en esa aula. «Si es un examen, la gente está callada y hay menos dispersión de aerosoles, pero si está hablando el riesgo aumenta». Por ello, recomienda «redimensionar los aforos de los espacios y aulas de acuerdo al volumen, no a su superficie, al tipo de ventilación que haya y al tiempo de uso continuado».