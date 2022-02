"Los políticos usan el problema de los ganaderos para captar un puñado de votos"

España entera miraba hace unos días a Lorca con estupefacción. Los ganaderos ‘asaltaban’ el edificio donde se iba a celebrar un Pleno sobre las distancias de los cebaderos con consultorios médicos, colegios, viviendas… con el único propósito de que la moción se sacara del orden del día. Las imágenes recordaban al ‘asalto’ del Capitolio de los Estados Unidos un año antes.

Tras siete detenciones y doce identificaciones por los actos violentos la sesión se celebrará el próximo martes con los ánimos más calmados. El papel decisorio en el acercamiento de las dos posturas enfrentadas lo protagonizaba Manuel Soler Miras.

¿Qué le pareció el ‘asalto’ de los ganaderos?

El ‘asalto’ me pareció desproporcionado, porque el problema no tenía esa dimensión. No conocía la situación real, pero sí el asunto de las distancias, que venía desde el año 2020. Sabía que habían llegado a un acuerdo, por lo que no entendía bien lo que estaba sucediendo, porque las distancias estaban marcadas.

¿Tenía previsto acudir a la manifestación previa al Pleno?

Sí, por supuesto. Creo que no me he perdido ninguna protesta a favor de la agricultura y la ganadería murciana. Días antes di positivo, aunque sin síntomas, por lo que estaba confinado.

¿Cómo vivió aquella jornada?

Con preocupación desde que vi un vídeo con las imágenes del ‘asalto’. A partir de ahí seguí todo lo que ocurría a través de los medios de comunicación y las redes sociales. No me podía creer lo que estaba sucediendo.

¿Por qué cree que la manifestación que hasta entonces había sido pacífica se violentó?

No lo sé, pero de lo que estoy convencido es que si los organizadores –que estaban reunidos con el alcalde- hubieran estado abajo con los manifestantes, probablemente no se hubiera entrado al edificio donde se iba a suceder el Pleno. Alguien se lanzó y el movimiento fue decisivo para que el resto le siguiera.

¿Cree que el ‘asalto’ estaba organizado?

No. Me consta que muchos de los que estaban allí no sabían exactamente qué es lo que se iba a aprobar. Faltó información precisa. La situación afectaba a la ganadería porcina y, sin embargo, había productores de caprino que se sentían afectados sin serlo.

Las imágenes del ‘asalto’ han sido portadas de las principales cabeceras del país…

A Lorca no le favorece mucho. Los lorquinos no somos ese tipo de personas. Fue una actuación desafortunada. Quizás faltó que mucha gente en vez de coger la lata de gasolina y el mechero, hubieran cogido la manguera, porque cuando hay fuego se apaga con agua. Es una temeridad echar gasolina.

Dos días antes del ‘asalto’ se celebró una reunión decisoria de los ganaderos en la que había hasta siete concejales del Partido Popular y Vox. ¿Cree que pudieron influir en los hechos?

No sé si los ganaderos se dejaron influir por los políticos, pero si lo hicieron fue un error. Lo que sí sé es que llegan elecciones y todo el mundo quiere ayudar al campo, pero cuando terminan se les olvida a unos y otros. Si verdaderamente se dejaron influir, fue un error, pero eso deberían decirlo ellos.

La situación ocurría en plenas elecciones de Castilla y León y tras unas recientes manifestaciones del ministro de Consumo al diario británico The Guardian…

El problema arranca a partir de las declaraciones de Garzón que tuvieron mucha repercusión mediática incluso internacional; se crisparon los nervios y se aprovechó políticamente. No cabe dudas que también en las elecciones de Castilla y León vimos a ciertos líderes nacionales que a la espalda tenían todo tipo de ganaderías; está claro que se mira al campo como algo que les puede acarrear cierto número de votos.

Los políticos tomarán la palabra el próximo martes en el Pleno, ¿qué les pediría?

Pretendo acudir como oyente. Se aprobará la moción y el sector ganadero presentará las alegaciones que estime oportunas. A los políticos les pido que dejen de utilizar este problema para captar un puñado de votos y se centren verdaderamente en resolverlo.

¿Por qué le buscan para que medie en la Mesa Negociadora sobre la Ganadería?

Supongo que porque conozco a las dos partes en conflicto y no estoy implicado por mi condición actual de jubilado que me llevó hace algunos años a apartarme de todo.

¿En qué ha consistido su trabajo?

Lo primero que hice fue contar con el beneplácito de las dos partes. A partir de ahí leí y releí la moción y me reuní con técnicos para que me explicaran los detalles que no tenía demasiado claros. Y, por supuesto, intentar relajar los ánimos, bajar la crispación…

Y mientras, se sucedían las detenciones…

Las conocía a través de los medios de comunicación. Una, dos, tres… hasta siete detenciones y doce identificaciones. Los ganaderos están muy preocupados por la contundencia que se ha mostrado. Creo que en nuestro país se han producido hechos mucho más problemáticos y no se ha actuado con esa fuerza, con esa intensidad.

A partir del ‘asalto’ se implantó el voto de silencio en el sector ganadero.

No fue decisión mía, pero reconozco que fui uno de los que les pedí que no hablaran.

¿Qué pasó en la reunión de la Mesa Negociadora de la Ganadería?

El Pleno había que celebrarlo, porque estaba prorrogado y el orden del día debía incluir todos los puntos, por lo que se decidió que en el periodo de alegaciones el sector de la ganadería haría las objeciones que creyese oportunas.

El portavoz de los ganaderos se dirigió a los medios de comunicación y horas después sus palabras se matizaban.

Sus manifestaciones no se ajustaron exactamente a lo que los ganaderos querían. Ese criterio no era compartido por la mayoría de los miembros que conformaban la mesa. Si estuvieran a favor de la moción, como se dijo, si compartieran el texto, no se habría montado el pollo que se montó.

¿Cuántas granjas de porcino tiene Lorca? ¿Cómo son esas explotaciones?

Lorca tiene 663 granjas con en torno a un millón de cabezas aproximadamente. Las explotaciones de hoy no son aquella granjita de 50 cerdos de cría en la que se limpiaba el estiércol con la pala y la carretilla; esto es otra cosa, fosos, purines… por muchas medidas correctoras que se apliquen, molesta.

¿La normativa es tan exigente como dicen los ganaderos?

Los requerimientos son muchos. Los plazos van a ser interminables para poner una granja o ampliarla; será casi imposible. Se ven involucrados muchos organismos, Confederación Hidrográfica del Segura, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Dirección General de Carreteras, de Medio Ambiente, Ganadería…

Las distancias tampoco lo ponen fácil…

En la huerta va a ser imposible que se abra una explotación. Ni se puede, ni se debe, por la densidad de población. Pero quedan muchas otras zonas del territorio.

¿Cree que Lorca está saturada de explotaciones porcinas?

Lorca tiene bastantes granjas y hay un clamor social que está pidiendo que no siga creciendo su número. Hay que recordar que la decisión de marcar unas distancias viene dada por una reclamación vecinal.

Algún partido ha dicho estos días que ‘el que va al mundo rural es para oír pájaros y vacas’.

Repito que de lo que estamos hablando no es una granjita, aunque actualmente las leyes no permiten pasar de 6.000 cabezas de ganado, únicamente se pueden realizar excepciones si el Gobierno autonómico lo justifica. Aquí hay dos partes que no son los ganaderos y los políticos, sino la actividad ganadera, unas empresas que tienen ingresos, y los vecinos, que son perjudicados por esas repercusiones. Tengo pendiente reunirme con estos últimos.