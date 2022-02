"Casado, García Egea y López Miras forman parte del mismo castillo de naipes"

Carlos Abad fue elegido nuevo decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia (MUPOLSOC) el pasado mes de diciembre, sucediendo en el cargo a Amparo Albentosa tras seis años en el cargo. El archenero intenta despejar dudas sobre cómo puede afectar a la Región la mayor crisis política del Partido Popular hasta la fecha.

Lleva muy poco al frente del Colegio.

Debido a la pandemia y otras circunstancias, Amparo Albentosa no podía seguir realizando las funciones. Le honró adelantar las elecciones y yo me propuse con el objetivo de reactivar este organismo.

La han tocado vivir tiempos convulsos en política.

La política es arte de lo posible y de lo imposible, pero es cierto que vivimos momentos convulsos debido a la crisis sanitaria y a que la sociedad cada vez es más compleja y, por tanto, requiere de soluciones nada sencillas.

Estamos asistiendo a la implosión del PP. Se veía venir, ¿no?

Casado y Ayuso escenifican la lucha por el poder dentro de un partido. Hasta ahí, el guión es normal. Lo que llama la atención son las formas que se han utilizado. Las declaraciones que han hecho son bochornosas por la carga ofensiva que tienen, incluso por ataques personales. Lo grave es que se alejan de sus funciones como gestores públicos y sociales. No solucionan problemas.

¿Qué supone para la sociedad una crisis tan grave en el principal partido de la oposición?

En primer lugar, es importante y hay que solventarla por el propio partido, que se fractura. En esta situación, la formación no es eficiente ni resolutiva en sus funciones.

¿Caben dos líderes como estos en un mismo partido?

Ayuso ha desarrollado un discurso propio, políticamente incorrecto y, a veces, irreverente. Pero ha tenido sus adeptos, ha generado ilusión en la Comunidad de Madrid y ha frenado el auge de Vox. Esto no lo ha hecho Casado, que sí que ha movido otras fichas y tiene otros posicionamientos. Son dos versiones de entender la política y solo puede quedar uno. Sobre todo después de ver cómo ha estallado la situación. No tiene una solución sencilla, pero debería ser rápida porque para el PP esto es un desgaste extra a un año de las elecciones. Queda mucho por hacer. Un partido que se supone que sabe gestionar no puede permitirse el lujo de tener estas rivalidades.

¿Si no se solventa esta situación en las próximas semanas, deberían perder toda esperanza para 2023?

Difícil lo veo. No tendrían garantías para presentarse como alternativa a Pedro Sánchez. El partido político vive en un escenario de competencia; si tú no estás preparado para competir, vendrá otro y te quitará de en medio. Es normal que los barones estén nerviosos. Todas las regiones necesitan tener una plataforma fuerte para desarrollar sus políticas.

Hace no mucho el PSOE vivió otra gran crisis.

Todos los grandes partidos tienen sus ciclos y en algunos de ellos la lucha por el poder se hace más evidente. Lo que deberían hacer para que estos problemas no se dieran es mejorar la calidad democrática interna y mayor transparencia en sus comités.

López Miras es cercano a García Egea. ¿Cómo le afectaría si cae el ciezano?

Miras tiene el apoyo del secretario general y, por tanto, del poder orgánico. Mientras García Egea siga en su puesto, al presidente de la Comunidad le va a ir bien. Ha tenido problemas graves como el del transfuguismo en la moción de censura o la crisis ambiental del Mar Menor; sin embargo, siempre ha gozado de estabilidad fuera al sentirse arropado. De otra forma, se vería amenazado.

Simpatizantes del PP piden la dimisión de García Egea. ¿Debe sacrificarlo Casado?

Esto es como un castillo de naipes del que forman parte Casado, García Egea y López Miras. Si el secretario general cae, el presidente del partido va después. El futuro de Pablo Casado está ligado a García Egea y López Miras, dentro de los barones territoriales, es un pilar fundamental de esa estructura. Van todos de la mano. Así que Egea nos se puede cambiar tan fácilmente, aunque en política todo puede pasar.

¿Quién se está frotando las manos ahora en la Región?

Todo tiene un trasfondo regional. Que al principal partido del bloque de la derecha no le vayan bien las cosas, beneficia a dos: uno del mismo bloque, que es Vox; y a la principal formación de la izquierda, el PSOE. Esta situación no le provoca ningún desgaste a los de Abascal. A nivel regional, el beneficio para los socialistas no es tan directo.

Ante la percepción de un Vox más fuerte, ¿se movilizaría más la izquierda?

La eterna pregunta. La Región tiene sus condiciones específicas. Antes de la pandemia, el PP se estaba desgastando mucho. Pero con la incertidumbre del covid, todos intentamos concentrarnos a través del poder. Le vino bien a López Miras. La Región es un bastión popular y mucho tendrían que cambiar las cosas para que se produzca un giro a la izquierda. Por la otra parte, Vox es un partido de políticas antisistema con discursos que discriminan a muchos sectores. Esto siempre activa el voto de la izquierda. Es todo muy incierto.

Tras la crisis del PP, ¿podemos desechar todas las encuestas del Cemop?

No. De las encuestas hay que ver la dinámica. Siempre tienen sus anuncios, pero hay que fijarse en las tendencias. Para 2023, veo que los grandes partidos se van a mantener y decidirán los intrabloques. No habrá mayorías absolutas y los políticos tendrán que negociar.