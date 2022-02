Las temperaturas máximas de este jueves en la Region de Murcia han superado los 25 grados centígrados en varios municipios, según ha quedado registrado en los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. El observatorio de Murcia ha recogido los 25,6 en Murcia, mientras que el valor más alto ha correspondido a Totana, con 25,7 grados centígrados. En tercer lugar entre los municipios de la Región con más calor se encuentra Cieza, que ha registrado una temperatura de 25,5 grados centígrados.

Ninguna de ellas ha superado la temperatura de La Aldea de San Nicolás de Las Palmas, con la temperatura más alta de España (26,1ºC) o de Xátiva (25,9ºC).Otras localidades de Valencia y Málaga se encuentran en este 'top ten' de los lugares donde el calor se ha notado más a pesar de estar en pleno invierno.

El calor parece que ha venido para quedarse, al menos unos días, mañana se llegarán a alcanzar los 26ºC en algunas zonas de la Región, aunque este fin de semana las temperaturas no serán tan cálidas, aunque seguirán siendo elevadas para estas fechas, según adelanta la Aemet.

El sábado habrá predominio de nubes, con probabilidad de lluvia por la tarde en toda la Región, lo que provocará un descenso de las temperaturas, que bajarán una media de 4 grados en diferentes zonas. Las máximas en Murcia, Lorca, San Javier y Cartagena, al igual que en otras zonas, rondarán los 19 grados, y las mínimas estarán entorno a los 10ºC , a diferencia de Caravaca de la Cruz o Yecla, donde las temperaturas serán más frías, con máximas de 16ºC y 13 ºC, respectivamente, y mínimas de 6ºC y 2ºC. En cuanto al viento, este soplará en el noroeste de la Región con fuertes ráfagas que irán aumentando la intensidad a lo largo de la tarde del sábado.