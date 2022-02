La Región está viviendo uno de los inviernos mas cálidos de los últimos tiempos, en lo que va de año apenas ha habido episodios fríos. En general ha predominado el calor.

Estos últimos días se están dando unas temperaturas bastante primaverales, poco comunes para el mes en el que estamos. Tanto hoy como mañana, se llegarán a alcanzar los 26ºC en algunas zonas de la Región, sin embargo este fin de semana no habrá temperaturas tan cálidas, aunque seguirán siendo elevadas para estas fechas.

El sábado habrá predominio de nubes, con probabilidad de lluvia por la tarde en toda la Región, lo que provocará un notable descenso de las temperaturas, que bajarán una media de 4 grados en diferentes zonas. Las máximas en Murcia capital, Lorca, San Javier y Cartagena, al igual que en otras zonas, rondarán los 19 grados, y las mínimas estarán entorno a los 10ºC , a diferencia de Caravaca de la Cruz o Yecla, donde las temperaturas serán más frías, con máximas de 16ºC y 13 ºC, respectivamente, y mínimas de 6ºC y 2ºC. En cuanto al viento, este soplará en el noroeste de la Región con fuertes ráfagas que irán aumentando la intensidad a lo largo de la tarde del sábado.

El domingo la situación cambiará notablemente, amaneciendo con un cielo completamente despejado que se mantendrá así durante el resto del día. En cambio las temperaturas mínimas bajarán en algunas zonas de manera importante, con mínimas de 6ºC grados en Murcia, 5ºC en Lorca, 7ºC en San Javier, y 10ºC en Cartagena, aunque las máximas se mantendrán similares al sábado, alcanzando los 20 grados en algunas zonas, y el viento disminuirá su intensidad a lo largo del día.

En el invierno del año pasado también hubo temperaturas excesivamente altas para esta fecha, con máximas de 28ºC grados a finales de enero y 25ºC grados a mediados de febrero, y se prevé que para el invierno de 2023 las temperaturas sean similares a las de este año.