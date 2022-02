Luengo pide una "reunión urgente" con Planas tras la protesta del campo murciano

El consejero de de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una "reunión urgente para alcanzar acuerdos" y para "arrojar luz" sobre la crisis que está atravesando el campo y que llevó ayer a miles de agricultores y ganaderos a salir a la calle en Murcia para protestar. En ese encuentro, explicó, deberán estar presentes representantes del sector.

Además, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Luengo adelantó que el Gobierno regional participará en la próxima manifestación del sector primario, a nivel nacional, que tendrá lugar en Madrid el 20 de marzo. "Vamos a continuar trabajando junto a ellos", subrayó.

El titular del ramo fue muy crítico con el Gobierno de España, al que acusa de "poner trabas" a agricultores y ganaderos. "Nos niegan el agua que nos corresponde por ley", aseguró. También critica que no hayan respondido a su propuesta para bonificar el IVA al campo, que no apliquen la legislación para garantizar el precio del agua desalada y, en definitiva, les acusa de "no escuchar al sector".

También ha destacado que "la PAC no recoge las reivindicaciones" de los representantes de la agricultura española y ha manifestado su preocupación por el planteamiento hecho por el Gobierno central en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, aprobado hace unos días por el Consejo de Ministros.

Por otra parte, echa en cara al Ejecutivo central que permitan que haya países que introduzcan sus productos agroalimentarios en la Unión Europea "sin ningún tipo de control".