El exdiputado José Joaquín Peñarrubia se da de baja del PP: "No me siento representado"

El político lorquino José Joaquín Peñarrubia Agius, exdelegado del Gobierno en Murcia, exdiputado nacional y exsenador del PP se ha dado de baja este jueves como militante del partido, al que pertenecía desde hace más de 40 años.

“No ha sido fácil dejar un partido en el que he estado militando 45 años. Es una tristeza, pero no me siento a gusto con el partido y me parecía una incoherencia seguir en él”. Así de tajante se mostraba en declaraciones a LA OPINIÓN el ya expolítico lorquino José Joaquín Peñarrubia Agius, que esta mañana ponía el punto y final a una historia que se inició en febrero de 1977 de la mano de Manuel Fraga Iribarne.

El gallego acudió a Lorca cuando se estaba formando Alianza Popular. “Me afilié al partido. Poco después, en junio de 1978 se celebraron las primeras elecciones. Ahí comenzó todo, hace ya 45 años”, recordaba. Desde entonces, ha ocupado prácticamente todos los puestos posibles dentro de la política. Fue concejal, diputado nacional, senador y delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Y dentro del partido fue presidente del Partido Popular en Lorca y miembro de la junta directiva en la Región de Murcia.

Se marcha, admitía este viernes, “por nada en concreto”, pero sí tras “meditarlo mucho”. Lleva algún tiempo alejado de la política, aunque la sigue a diario a través de los medios de comunicación. “No me siento representado. He dejado de creer en el partido y creía coherente solicitar la baja sin más explicación. Se trata de una decisión personal”.

Y recalcaba que “me da pena” la situación actual del partido que, repetía, “no me representa”. La baja en el PP la solicitaba por escrito al presidente nacional, Pablo Casado. “Lo he hecho con una carta que he remitido a Génova”. Peñarrubia señalaba que “no quiero protagonismo alguno a estas alturas de mi vida, por ello, quería marcharme sin levantar revuelo”.

El lorquino ha ocupado desde los años 80 del siglo XX distintos cargos públicos en la política local, regional y nacional.

Fue concejal y portavoz del PP en el ayuntamiento de Lorca entre 1987 y 1991, diputado en Congreso entre 1982 y 1996, delegado del Gobierno en Murcia entre ese año y 2004 y senador entre esa fecha y 2008.