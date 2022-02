María Vera tiene 58 años y trabaja en una gasolinera de Murcia. En febrero de 2020 contrajo la covid. Estuvo en la UCI. Desde entonces no puede aguantar más de dos horas sin tumbarse. «Estoy agotada, tengo problemas de respiración, el corazón se me acelera, me duelen los huesos y me mareo constantemente. Al cabo de un año me dieron el alta, pero mi jefe vio que yo no estaba para trabajar. El tema es que sé que se acabaran cansando de mi situación, porque no hay tratamiento ni nadie sabe cuánto va a durar esto».

Su caso es uno de muchos. Según el colectivo Long Covid, unas 1.500 personas continúan experimentando síntomas propios del virus a las 12 semanas de haberlo contraído. «Es como si tuviera un elefante pateándome la espalda las 24 horas del día», dice Carmen, seudónimo de una auxiliar d enfermería de 53 años que prefiere no revelar su nombre real «porque con lo que cuesta encontrar trabajo a esta edad, si alguien sabe que encima se me olvidan las cosas, me va a ser más difícil aún», explica. Ella se infectó en agosto de 2020. Tenía un contrato temporal y no la renovaron. «Mi último trabajo fue atendiendo el teléfono en un Servicio de Urgencias, y fue infernal. Se me olvidan constantemente las cosas. A veces, incluso el significado de las cosas. Igual me dicen: ‘Ven al salón’. Y no recuerdo lo que es el salón».

«Yo llevo tres meses sin ingresos, mi último trabajo fue cuidando a un anciano y no me dieron de alta. Por supuesto, cuando empecé a tener los síntomas dejé de trabajar», explica Javier Sierra. Su día comienza a las 8 horas. «Salgo a andar una media hora y, al volver, estoy muerto. Me tengo que acostar. El corazón no me responde. Luego voy a comer a casa de mis padres y al volver, sobre las 14:30 horas, cierro la puerta con llave porque mi día ya ha terminado».

Además de cansancio muscular, dolor en las articulaciones, pitidos constantes en los oídos, despistes y vértigos, Antonio, otro seudónimo, se siente «una mierda»: «Me da mucha ansiedad no ser capaz de tener una vida normal. Te entra un comecocos en la cabeza y piensas que te van a despedir de un momento a otro». Antonio tiene 58 años y trabaja en un taller de reparación de coches. «¿Cómo voy a volver a trabajar al taller si me mareo en cuanto me agacho? No puedo ni pasar la aspiradora sin tener que acostarme después», dice. «Yo agradecería -concluye- que se pusieran de acuerdo los médicos para darnos algún tipo de respuesta y no sentir esta incomprensión».