David Asensio Quesada es socio de la cooperativa agraria Expoáguilas desde 2018 y se dedica a la producción principalmente de tomate.

¿Cómo empezó su vinculación con la agricultura?

Empezó desde muy pequeño, ya que mi padre desde joven se dedicó a la agricultura cuando todavía se cultivaba en cañas. Yo todas las tardes, después del colegio, iba a visitarlo con mi abuelo y también ayudaba con su pequeño huerto que con tanto cariño cuidaba. No fue hasta el 2016 cuando decidí dedicarme profesionalmente a la agricultura y, con la ayuda de mis padres, volver a producir y recuperar la explotación, ya que mi padre decidió dejar la agricultura tras pasar unos años muy malos de precios y plagas.

Expoáguilas se encuentra entre las cooperativas exportadoras más importantes de la Región. Como socio, ¿qué beneficios considera que tiene trabajar con este modelo?

Expoáguilas tiene dos líneas de trabajo, la subasta y la exportación, pero todo está enmarcado dentro del formato cooperativa. En un mundo cambiante donde los agricultores tenemos que enfrentarnos diariamente a distintos retos para poder seguir dedicándonos a nuestro trabajo, es vital tener acceso a la formación, información y asesoramiento en muchas materias y ámbitos. Sin lugar a dudas, estos servicios me los ofrece Expoáguilas.

El aglutinar la oferta de nuestros productos en la cooperativa es otro de los beneficios de ser cooperativista, lo que nos proporciona una mejor comercialización de éstos. Los insumos, abonos fertilizantes, agua, planta cada vez son más caros, al concentrar la demanda de todos los socios a través de Expoáguilas podemos conseguir mejores precios de compra para nosotros como agricultores. En definitiva la unión de muchos pequeños y medianos hace que seamos más grandes, tanto para vender como para comprar, y esto se consigue formando parte de una cooperativa como es Expoáguilas.

Otro factor importante son las ayudas que podemos obtener a través de la cooperativa con reconocimiento de OPFH, como es mi caso con los fondos operativos. Con estos fondos obtenemos ayuda de cara a realizar algunos tipos de inversiones, así como en la realización de medidas agro-ambientales para, día a día, conseguir una agricultura más sostenible con el medio y segura para los consumidores.

En su opinión, ¿cuáles son los aspectos más importantes para conseguir una agricultura moderna y de futuro en la Región?

Bajo mi punto de vista, pienso que para conseguir una agricultura moderna se debe invertir en proyectos de innovación y modernización del campo, sobre todo en sistemas de riego que nos permitan un uso eficiente de agua, que como bien sabemos en Murcia escasea y cada día más, y fertilizantes. La toma de datos también considero que es importante, como la humedad ambiental, suelo, ambiente y todos los que nos ayuden a mantener un control del clima y todo lo que rodea a nuestra plantación.

¿Cree que existen suficientes ayudas para incentivar la incorporación de jóvenes al sector agropecuario a nivel nacional? ¿Y según la PAC?

Toda ayuda que se preste al sector agropecuario actualmente es insuficiente dada la situación cada vez más precaria que asume el sector. Cada campaña que pasa nos ponen más dificultades y los costes de producción siguen aumentando, todo es más caro cada campaña.

Si queremos una agricultura europea más verde y ecológica, con la que estoy a favor y me parece bien que cada vez la agricultura como otros sectores sea más amigable con el medio ambiente, hay que ayudar más al sector y tener una misma vara de medir para los mercados que vienen del extranjero, no es normal que aquí se prohiban unos productos y se nos exija una calidad y luego lleguen a nuestros supermercados por terceros países alimentos contaminados con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea.

¿Cuáles considera que son los principales retos que encuentran los jóvenes agricultores para dedicarse a la agricultura?

Empezar desde cero requiere una inversión muy grande y arriesgada con los tiempos que corren en la agricultura en este momento, habrá problemas en el futuro ya que hay una brecha generacional donde la gente se está jubilando y los jóvenes no quieren continuar con la explotación de sus familias.

Imagínate alguien que no haya tenido vínculo con la agricultura, un trabajo bonito pero muy sacrificado, laborioso y mal valorado y no hablemos sobre sus beneficios económicos que con suerte pagarás gastos cuando no trabajes y tengas pérdidas, algo que por ley está prohibido como es vender por debajo de coste de producción como especifica en la Ley 16/2021 de la cadena alimentaria.

Sin embargo no paramos de ver como los productos se compran en el campo bajo coste de producción dejando al gran perjudicado al agricultor, y como en la venta final del producto se pagan desde un 100% en el ‘mejor’ de los casos y hasta el 800% incluso se han visto porcentajes por encima del 1000% como es el caso de la patata, por poner un ejemplo. Viendo estas cifras desde fuera dudo que alguien quiera iniciarse en la agricultura, a nadie en ningún sector le gusta ver cómo con el esfuerzo de su trabajo viven bien unos pocos que poco o nada tienen que ver con el cultivo de los alimentos y todo el esfuerzo que conlleva.

Expoáguilas forma parte de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam). ¿Cómo cree que la Federación ayuda a sus asociados?

Fecoam presta un servicio integral a las cooperativas muy interesante y necesario para ellas. Asesoramiento jurídico, seguros agrarios, novedades legislativas, servicio de prevención de riesgos laborales..., todos estos servicios son imprescindibles para la gestión de una cooperativa y desde la Federación nos ayudan en ello.

Además, si antes hablaba de los beneficios del cooperativismo de primer grado, lo mismo pasa con el asociacionismo de cooperativas a través de federaciones o de cooperativas de segundo grado: la unión hace la fuerza.

Fecoam representa a un tejido social muy impotente en nuestra Región y esto nos ayuda de cara a reivindicar cualquier necesidad o problema de las cooperativas o cooperativistas de cara a las distintas administraciones.