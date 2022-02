Fin de las restricciones en Murcia: El ocio nocturno vuelve a respirar

Se acabaron las restricciones para acudir a bares, restaurantes y locales de copas en España y también en la Región. A partir de este miércoles las barras y las pistas de baile vuelven a estar operativas y desaparece la limitación de aforo o la exigencia del pasaporte covid. Pese a las buenas expectativas de cara a Semana Santa y Fiestas de Primavera, los hosteleros, especialmente los que trabajan en el sector del ocio nocturno, salen de esa interminable etapa de restricciones, heridos y con la soga al cuello. Murcia fue la comunidad que más hizo esperar la flexibilización de las limitaciones contra la covid, y en ese tiempo no son pocos los empresarios que han tenido que bajar para siempre la persiana. Los que han sobrevivido se preparan ahora para una apertura al cien por cien de capacidad.

María Román es la encargada de la popular discoteca Golden en la zona de Atalayas. «En otros sitios no, pero aquí ha tardado en llegar la noticia; estamos con ganas de que la gente vuelva a llenar la discoteca y que vuelvan a disfrutar; así ganamos todos, nosotros y ellos», señala. Román asegura que han atravesado una situación muy difícil en los últimos meses. «Han sido dos años en los que hemos tenido que cerrar, pero hemos intentado sobrellevarlo como hemos podido», explica.

El fin de las restricciones permitirá a esta discoteca emprender nuevas contrataciones. La encargada de Golden calcula que se contratará a diez personas más. Según Román, «ahora nos tenemos que preparar para abrir al cien por cien cuando antes estábamos al 30 por ciento, y eso conllevará la contratación de camareros, porteros, DJ, trabajadores y otros profesionales».

«Hemos recibido la noticia con muchísima ilusión, no te lo puedes imaginar», señala Marga Reverte, gerente del pub Varadero de Lorca, que ha estado cerrado durante 20 meses, ya que no disponían de terraza. Asegura que si el bajo donde se ubica el local no fuera de su propiedad, habría traspasado el negocio por la incapacidad de afrontar los gastos fijos sin ningún ingreso.

Reconoce que lo ha pasado «muy mal» «Espero que sí tengamos que contratar a más personal, porque siento que había muchas ganas de disfrutar de nuestro local sin restricciones», explica Marga, que recuerda que el levantamiento de las limitaciones por la covid ha tardado tanto en llegar a la Región, «que la gente se iba a Alicante y sobre todo a Almería, en el caso de los lorquinos». Cree que la hostelería no es la culpable de todo esto, pero sí ha sido la más perjudicada, por lo que también espera nuevas ayudas.

El presidente de los hosteleros de Lorca, Jesús Abellaneda, ha valorado como positiva la decisión del Gobierno de Miras, pero reconoce que ha tardado demasiado en llegar. «Es una buena noticia, no solo por la situación de agonía económica que vivía el sector, sino también porque estábamos llegando a un nivel grave de insumisión social, la gente no estaba cumpliendo esas normas». La decisión de levantar esas restricciones significará un alivio económico y también proyectará «un mensaje de confianza para volver a la estela del consumo, de la interacción social».

El presidente de Hostelor también se ha dirigido al Gobierno regional. «Han surgido muchos problemas durante y después de la pandemia, entre otros, la subida del coste de la energía, del salario mínimo o de las materias primas, lo único que le pido a los dirigentes es que no generen más problemas, porque con esos tenemos más que suficiente». En cuanto a las ayudas, desde Hostelor se han solicitado a nivel regional y desde hace muchos meses ayudas específicas para el ocio nocturno y los salones de celebraciones «Y a nivel municipal hemos exigido la exención de tasas por ocupación de vía pública para esas terrazas», apunta Abellaneda.

Para Juan Antonio Moreno, gerente de GOA Club en Cartagena, el fin de las restricciones ha tardado demasiado en llegar. «Ya era de hora de que nos dejasen trabajar algo, porque la gente no perdona, todo el mundo cobra, todos quieren dinero y teníamos que pagar el alquiler, la luz, el agua», indica este empresario cartagenero que tiene otros cuatro negocios en la zona. Afirma que en su caso todavía no ha iniciado las gestiones para contratar a más personal. «Todavía es pronto, pero estoy pendiente de hacer esas contrataciones y de organizar algún evento», con el objetivo de recordar a su clientela que existen y que seguirán operativos, mientras la autoridades políticas y sanitarias se lo permitan.

Sobre la gestión de las restriciones, Moreno siente que le han tratado «como un criminal; nos han hecho los únicos culpables de todo, como si el covid solo saliera de bares por la noche». Calcula que en la zona de Cartagena habrá cerrado cerca de un 30 por ciento de los bares, «y mientras tanto, se permitían botelleos, fiestas en casas privadas, y la clientela se iba a otras comunidades cercanas con libertad total».