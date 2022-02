«Hablamos de gente que termina el día a las cuatro de la tarde porque no tiene fuerzas para más», explica María Montoya sobre las consecuencias de la covid persistente. Esta doctora murciana la portavoz murciana de Long Covid, un colectivo que agrupa en la Región a 25 afectados.

La OMS y el Ministerio de Sanidad reconocen 200 síntomas. Entre ellos, fatiga, insomnio, pérdida de memoria, erupciones, caída de pelo, debilidad en las uñas, dificultad para tragar, pitidos en los oídos, ojos secos o conjuntivitis. Montoya apunta que también la padecen «las personas que pasaron el virus y llevan un año sin gusto ni olor, aunque la mayoría no lo está considerando covid persistente».

La revista médica The Lancet habla de «la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente tres meses después del inicio, con síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo». Aunque se desconocen las causas, se especula con varios factores: predisposición genética, diabetes, auto anticuerpos, virus de Epstein-Barr (que también favorece la aparición de esclerosis múltiple), la manera en que respondió el sistema inmune a la covid o la posible existencia de un «reservorio viral -explica Montoya- que se almacena en el colon y los testículos y aflora, sin ser contagioso, en determinados momentos». El perfil sí está claro: apunta a mujeres de entre 40 y 50 años con patologías previas.

"El sistema no está adaptado"

La consejería de Salud no tiene cifras exactas sobre el número de afectados por la covid persistente en la Región. Estima que una quinta parte de las personas que pasan el virus tienen síntomas más allá de la quinta semana y que a una décima parte le duran más de tres meses. Este cálculo no permite, sin embargo, calcular de una manera precisa cuántas personas padecen la covid persistente en la Región. Lo explica el doctor Enrique Bernal, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía: «Nos faltan datos. Al dato de cuánta gente ha pasado el coronavirus desde el inicio de la pandemia habría que restarle el que lo superó sin ningún tipo de problema. Ahora mismo estamos centrados en la evolución de la sexta ola, que aún no se ha marchado del todo, y en investigar hasta qué punto está influyendo la vacuna. De hecho, tenemos en fase preliminar un ensayo clínico para tratar el endotelio [conjunto de células que recubren el interior de las venas, arterias y capilares], que suele ser muy dañado por el coronavirus».

En Long Covid estiman que en la Región hay unas 1.500 personas que sufren la covid persistente. 1.500, dicen, «que están desatendidas». «Hay gente afectada por esto desde la primera ola, en el primer trimestre de 2020, y nosotros hemos intentado reunirnos con Salud desde mayo pasado. Nos recibieron en octubre -continúa Montoya- el consejero, Juan José Pedreño, y Francisco José Ponce, el director gerente del Servicio Murciano de Salud. Seguimos esperando a que atiendan alguna de nuestras peticiones, porque el sistema no está adaptado para estas personas».

Cuatro puntos

Long Covid reúne sus reivindicaciones en cuatro puntos. «El primero es que se cree en Atención Primaria un código específico para el síndrome poscovid», apunta Montoya. Esta medida administrativa «sería el principio, ya que posibilitaría identificar el cuadro clínico y, por lo tanto, dar pie al conteo». Ese precisamente es el segundo requerimiento de Long Covid: una cifra exacta de cuántas personas sufren síntomas de la covid a las 12 semanas de contraerlo.

El tercer punto «pasa por la formación a los profesionales sanitarios: es cierto que aún no hay cura y que cada caso presenta una evolución diferente, pero tiene que quedar claro que no nos lo estamos inventando, a algunos los mandan directamente a psiquiatría, y eso no puede ser».

La creación de unidades multidisciplinares poscovid sería el último punto. «En ciudades como Barcelona y Madrid ya existen unidades que hacen seguimiento y permiten afrontar la rehabilitación a personas que no tienen dinero para acudir a clínicas privadas», dice Montoya.

«Un seguimiento sí que se está haciendo -replica Bernal-, se están recogiendo y analizando muestras, pero es cierto que ahora mismo no es donde se están centrando los esfuerzos y que no damos abasto. Además, al no saber las causas de esta enfermedad, no podemos establecer un tratamiento. Cada caso es un mundo y evoluciona de una manera determinada».