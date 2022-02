¿Qué golpes siente que ha aguantando el sector en los últimos tiempos?

Hemos visto cómo se han sucedido ataques al sector desde el propio Gobierno de la nación con las declaraciones del ministro Alberto Garzón; con la problemática del Mar Menor solo se ha puesto el foco de atención en los agricultores; se ha prorrogado el veto ruso sin ofrecer ayudas a los productores de verduras de España y se sigue produciendo competencia desleal con productos de terceros países al establecer condiciones para los cítricos de Sudáfrica, donde solo las naranjas pasarán por un tratamiento en frío dejando fuera a otros, y esto por la presión del lobby importador de ciertos países europeos.

¿Qué medidas necesitan los agricultores y ganaderos de forma urgente?

Las reformas necesarias para seguir viviendo de la actividad. La ley de la cadena alimentaria que se ha aprobado se consiguió para tener una norma más estricta y rigurosa, para que las administraciones hagan un seguimiento de los contratos y que los productores no vendan a pérdidas. Necesitamos además medidas claras para atajar el incremento de los costes de producción o establecer políticas que abaraten los costes de la energía o el gasoil y otros insumos agrarios. Hay que sentarse en mesas de negociación con medidas reales y eficaces.

¿Cómo afecta la reforma laboral a los contratos en el sector primario?

La reforma nos limita mucho con el tema de los contratos temporales. En la Región somos pioneros en establecer la figura laboral del fijo-discontinuo pero aun así el sector requiere un cierto margen de temporalidad para hacer esos contratos frente a tareas típicas del sector como la recolección, plantación o poda en periodos muy concretos.

¿Temen que la sequía se sume al carro de los problemas que afectan al campo?

La sequía ya está afectando a los cultivos de secano. Como no llueva, se da por mermada la cosecha del cereal. Es verdad que esperamos una primavera lluviosa pero no depende de nuestras previsiones. La situación de cuenca es preocupante, estamos en prealerta con una capacidad de nuestros embalses del 43%. Esos recursos, cuando empiecen a elevarse las temperaturas y comience la campaña de regadío de primavera y verano, van a bajar sustancialmente. Una vez más se demuestra que no hay una planificación de los recursos hídricos y exigimos un plan hidrológico nacional, sin recortar el agua destinada al regadío.