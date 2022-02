"La covid se ha llevado por delante muchas investigaciones sobre la ELA"

La semana pasada falleció por eutanasia la tercera persona en la Región de Murcia. Se trataba de un hombre de 51 años aquejado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta las células en el cerebro y la médula espinal y causa pérdida del control muscular. Uno de sus grandes investigadores, el albaceteño Salvador Martínez, expondrá mañana en Murcia el enfoque de su nueva línea de trabajo: la terapia celular que podría desarrollar un tratamiento.

¿Se sigue diagnosticando a tres personas de ELA al día en España?

Sí. Hay unos 4.000 enfermos en toda España. Suele oscilar entre 4.000 y 4.500.

¿Cómo es la vida de estas personas?

Hablamos de que una persona piensa que tiene un problema, que es una tontería, que ha perdido un poco de fuerza en el pie o en la mano, piensa que no es nada...y suele pasar bastante tiempo hasta que se diagnostica. Por suerte, cada vez pasa menos tiempo hasta ese diagnóstico. Y el diagnóstico es ELA, con la que te vas a morir en un periodo de tres a cinco años.

"La ELA no tiene cura, y la mayor parte de nosotros no busca la cura, busca el tratamiento"

Los avances al respecto pasan por acelerar el diagnóstico.

Claro, ese es el principio. Hay que hacer un diagnóstico precoz para poner los medios que hagan que la enfermedad evolucione de una forma más lenta. Es lo único que podemos hacer ahora mismo. La ELA no tiene cura, y la mayor parte de nosotros no busca la cura, busca el tratamiento. Tiene que ser una enfermedad tratable. En Medicina podemos tratar, lo de curar es algo realmente difícil.

La ELA, en datos Se trata de una enfermedad neurodegenerativa y, desgraciadamente, letal

Tiene una incidencia en España de 1 a 2 casos nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año

Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común (después del Alzheimer y del Parkinson)

La edad media de inicio de la ELA se encuentra entre los 60-69 años

¿En qué consiste su línea de investigación?

Nosotros estamos haciendo ensayos químicos con terapia celular. Sabemos que las células tienen factores múltiples que favorecen la supervivencia de las neuronas y estamos tratando los músculos, que es la parte más elocuente, más visible de la enfermedad. Estamos trabajando también con células de la médula ósea, que sabemos que tienen propiedades antinflamatorias que podrían evitar que los músculos se atrofiasen. El enfoque pasa por abordar múltiples frentes. No usamos un medicamento para una cosa, usamos células que sabemos que son buenas para varias cosas. Creemos que esta capacidad de las células de trabajar a múltiples niveles, y así se ha demostrado en experimentos con animales, podrán desarrollar un tratamiento.

"Esta enfermedad es devastadora. Estamos luchando contra un monstruo tremendo"

¿Le frustra como científico no poder encontrar, de momento, otra cosa que un paliativo?

Evidentemente. Trabajamos día y noche en este campo. Pero en el fondo, la palabra no es ‘frustración’. Esa dificultad entra dentro de lo que es nuestro día a día. Somos críticos con nosotros mismos y con el resto del mundo cada minuto, pero, al mismo tiempo, no cejamos en el intento de conseguir cosas nuevas. La historia de la Medicina es así. Cada avance no ha supuesto una mejora de más de un 5%, lo que pasa es que el conocimiento es acumulativo, y esos porcentajes se van sumando. Los pequeños avances se convierten en el gran avance. Y esos pequeños avances sí que los estamos consiguiendo, por lo tanto sabemos que estamos en el camino correcto. Esta enfermedad es devastadora. Estamos luchando contra un monstruo tremendo, pero ahí estamos. Lo importante es tener confianza en que la inteligencia nos va a ayudar a avanzar.

¿La Seguridad Social está dando una respuesta a los enfermos de ELA?

No. Están desatendidos. Ahí está la Fundación Luzón moviendo muchas cosas, pero no deja de ser un organismo privado. El día a día es muy impotente y hay enfermedades muy prevalentes que hacen que esta quede oculta. Por otro lado, la investigación de la covid se ha llevado por delante muchas líneas de trabajo sobre esta enfermedad. La inversión en investigación en nuestro país está a años luz de otros del entorno, lo mínimo que podría hacer la Administración es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.