Apuñalamiento en Monteagudo: ¿Cómo se explica a los adolescentes que su compañero ha apuñalado a un profesor?

Hace una semana un joven de 19 años mataba a una chica de 17 en un trastero de Totana y un menor de 15 años mató a tiros a sus padres y su hermano en la localidad vecina de Elche. Este miércoles un joven de 13 años ha apuñalado a su profesor durante una clase en el colegio Monteagudo de Murcia. Sucesos impactantes protagonizados o que involucran a adolescentes y que pueden resultar difíciles de procesar psicológicamente para el entorno de corta edad.

Los psicólogos pertenecientes al Equipo de Respuesta Inmediata en Situaciones de Emergencia (ERIE) de Cruz Roja que ofrecieron apoyo emocional a los compañeros de clase del triple parricida de Elche ofrecen las claves para sobrellevar acontecimientos traumáticos como el apuñalamiento en el colegio Monteagudo de Murcia.

“Hay que hacer una ventilación emocional para que el alumnado exprese sus emociones. Las reacciones más comunes son la tristeza, el enfado y la incertidumbre por tratarse de un hecho traumático”, explica la responsable del ERIE, Conchi Navarro. "No hay que olvidar que ante este hecho trágico surgen preguntas que son difíciles de entender y comprender”, añade.

Entre las recomendaciones que los profesionales han compartido con profesorado y padres, se les ha pedido que no escondan la verdad, aunque la información se transmite acorde al desarrollo cognitivo de los estudiantes. También se ha animado a los adultos a que expresen emociones y manifiesten sus sentimientos.

El dolor emocional también puede llegar acompañado de otras secuelas físicas, según sostiene Navarro: “Pueden aparecer somatizaciones como dolores de barriga o temblores de piernas. No hay que alarmarse, a veces no se comparten las emociones y se manifiestan de forma física. Hay que hablar con ellos y respetarles el derecho a que no se expresen hasta que no se sientan preparados. Los padres lo que tienen que hacer es brindar su apoyo, mostrar que están cerca de ellos y demostrar su cariño”.

La diferencia de edad entre los alumnos del colegio, de diez años, y los del instituto, de quince, ha condicionado la forma de actuar de los psicólogos, como no podía ser de otra manera. “El desarrollo cognitivo es el que te marca la intervención. Un adolescente de quince años hace preguntas enfocadas a su edad, sobre sus sensaciones o lo que siente que le pasa. Nosotros les hemos dado pautas para que esto no trascienda y puedan pasar de la mejor manera el proceso de duelo”, indica Navarro.