Los cofrades de Murcia, Cartagena, Mula y Alcantarilla, entre otros preparan ya una Semana Santa que esperan que sea «normal, como la última vez que se hizo», con reparto de caramelos en la capital murciana, como es tradición, y con nazarenos procesionando sin mascarilla. Algunas hermandades de la Región, no obstante, estudian pedir a sus nazarenos certificado covid o un test de antígenos negativo para salir en la procesión, especialmente si la pandemia se recrudeciese.

«Estamos todos locos de alegría y no tiramos cohetes en la calle porque no nos dejan», dijo el presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, José Ignacio Sánchez Ballesta, que confirmó este martes a LA OPINIÓN que «estamos preparándolo todo como en 2019», y que «nuestra idea» es que los penitentes no tengan que llevar la mascarilla.

«Si por cualquier motivo dicen que no podemos ir sin mascarilla, nos la pondremos, pero, al llevar la cara tapada, no haría falta», argumentó Sánchez Ballesta. Los que sí asumen que tendrán que llevarla son los estantes.

"La gente pregunta para ponerse al día con las cuotas y poder salir en la procesión", explica Sáchez Ballesta

A la pregunta de si se van a repartir caramelos, el presidente del Cabildo contestó que sí, ya que «van envueltos, todo se compra en los supermercados y no hay ningún problema ahora mismo».

Aunque el Cabildo vivió una sangría de socios, con la crisis del coronavirus, ahora «se está notando en las cofradías que la gente está preguntando para ponerse al día con las cuotas», destacó Sánchez Ballesta, que celebró que «desde que tenemos la autorización para salir en procesión, hemos vuelto a la normalidad». En Murcia salen 17 procesiones, con una media de 1.200 participantes en cada una de ella.

En el caso de Alcantarilla, el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias, José Sánchez del Cerro, mandaba la semana pasada a todos los hermanos un comunicado para anunciar que sí habrá procesiones y que se podrán hacer «todos los actos que anualmente organizan las distintas cofradías y la propia Junta de Hermandades, tanto en Cuaresma como en la Semana de Pasión». No obstante, «estarán supeditados a que la situación de la covid sea favorable para su celebración».

La Noche de los Tambores volverá a celebrarse en Mula en la madrugada del Martes Santo

Desde el Cabildo Superior de Cofradías de Semana Santa de Mula, en coordinación con las parroquias de Mula y el Ayuntamiento, se han establecido diversas pautas para que la celebración de los desfiles procesionales en la localidad se desarrollen con el máximo esplendor y con la mayor seguridad para todos los participantes. Así, siempre con la premisa de que la situación sanitaria sea favorable, desde el Cabildo establecen el uso indispensable de la mascarilla para los anderos de todos los pasos. Del mismo modo se realizará un control de temperatura antes de cada una de las salidas y se solicitará test de antígenos y certificados de vacunación.

Además, la Asociación de Tamboristas de Mula ya prepara la gran Noche de los Tambores de Mula que tendrá lugar durante la madrugada del Martes Santo hasta las cuatro de la tarde del Miércoles Santo.

Para el resto de municipios que engloban la Comarca del Río Mula, Albudeite y Campos del Río han confirmado que sí saldrán sus procesiones a la calle durante esta Semana Santa, de igual modo con medidas de seguridad para que esta festividad se desarrolle de la mejor manera posible.

El presidente de la Junta de Cofradías de Cartagena, Juan Carlos de La Cerra, corroboró que en el municipio «se está preparando todo como un año normal», con la única diferencia de que «en aglomeraciones, tendremos que ir con mascarilla».

A principios de este año, la Cofradía Marraja, una de las principales de Cartagena, anunciaba que tenía un plan de contingencia con medidas como el certificado covid y test de antígenos antes de la procesión.

«Los penitentes van con la cara tapada», recordó De La Cerra, que cree que «por sentido común», estarán exentos de llevar tapabocas.

En Cartagena, subrayó, «la gente está muy animada» con recuperar sus procesiones, aunque «hay muchas personas que están recelosas todavía». «El miedo es que no tiene fronteras», admitió, al tiempo que aconsejó a quienes aún lo sufren que permanezcan «en casa».