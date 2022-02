Cerca de 350 tractores y miles de agricultores y ganaderos protestarán el próximo miércoles por las calles de Murcia ante la grave situación del campo murciano ante la subida de costes, la planificación del Tajo, el precio del agua desalada, los precios en origen y la competencia desleal, según prevén las organizaciones agrarias convocantes de la manifestación. Coag, UPA y Asaja han recibido este lunes el apoyo de la Mesa del Agua a su movilización, que arrancará en la plaza Fuensanta a las 11 horas del próximo miércoles, discurrirá por la Gran Vía y desembocará en la delegación del Gobierno.

Además, la marcha, que cuenta con la autorización de la delegación del Gobierno, incluye varias columnas de tractores procedentes de todas las comarcas de la Región de Murcia, y que confluirán en el recinto ferial de La Fica, desde donde partirán en caravana para unirse a la cabecera de la protesta. En declaraciones a los medios, el presidente de la Mesa del Agua, José García Gómez, ha explicado que en estos momentos concurren circunstancias "excepcionales, trascendentales e importantes" que atacan a la "línea de flotación" de la Región de Murcia y su futuro.

Así, García Gómez cree que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no va a dar marcha atrás al nuevo plan del Tajo, que prevé un aumento de los caudales ecológicos que comportarían la reducción del 50% en los desembalses del trasvase al Segura. El presidente de la Mesa del Agua ha alertado de que, en caso de confirmarse el recorte, peligran "decenas de miles de empleos y miles de empresas", añadiendo que el paro "puede volver a ser una lacra" en la comunidad, al tiempo que ha apuntado que la actual oferta sobre el precio del agua desalada "resta competitividad" al sector.

En este sentido, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha matizado que no cree que un recorte de las derivaciones al Segura desde la cabecera del Tajo sea una "hecatombe", pero sí ha apuntado que convertiría a la Región de Murcia en algo "muy diferente a lo que es ahora". Jiménez ha revelado que los servicios jurídicos del Scrats están redactando una contrapropuesta sobre el convenio ofrecido por el Miteco para el agua desalada, orientada a reducir el coste del metro cúbico planteado por el ministerio, que alcanza los 0,36 euros en planta y 0,62 euros a pie de finca, y que prolongue esta tarifa subvencionada más allá del año 2025.

Desde las organizaciones convocantes, el presidente regional de Coag-IR, José Miguel Marín, ha enfatizado en que el "problema" del sector "será de toda la sociedad" si no se revierten las "amenazas" sobre el campo y las administraciones públicas no toman medidas.

Por su parte, su homólogo de Asaja, Alfonso Gálvez, ha enfocado sus críticas hacia el Gobierno central, que, en su opinión, está "muy alejado" de la realidad del sector agropecuario, que tiene problemas en el suministro de agua, el aumento de los costes, el precio en origen, la competencia "desleal" de terceros países y la "mala" nueva Política Agraria Común.

Todos los intervinientes han hecho un llamamiento a la sociedad en general y a las industrias afines al sector para que se sumen a la manifestación porque, según han coincidido, los problemas de sector primario afectan en última instancia al tejido económico de toda la comunidad.

Luengo pide protección al sector primario

El Gobierno regional exigió hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la adopción de medidas urgentes para proteger a los agricultores y ganaderos, “ante los numerosos retos a los que se deben enfrentar día a día y que pone en riesgo el mantenimiento de la actividad agraria en la Región de Murcia y en España”. Así se lo trasladó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su participación en el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios celebrado de manera telemática y presidido por el ministro Luis Planas.

En primer lugar, Luengo requirió al Gobierno de España “la necesidad de adoptar nuevos acuerdos y controles a la entrada de productos de terceros países, ya que no jugamos con las mismas cartas y no podemos seguir tolerando la entrada de productos de fuera que no cuentan con las garantías y exigencias que sí se aplican a nuestros agricultores o ganaderos”. Argumentó que “los aspectos que diferencian los productos de nuestro país son la sostenibilidad, frescura, calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad”.

Añadió que en otros países “se paga una cantidad enormemente inferior a los trabajadores, lo que permite a los productores entrar en el mercado comunitario con unos precios con los que no se puede competir, por desleales e injustos”.

Junto a ello, el consejero trasladó la preocupación ante la caída de los precios de venta en los mercados, “una situación a todas luces insostenible e injusta, que no reconoce la labor de los agricultores y ganaderos y que no les permite cubrir los altos costes a los que tienen que hacer frente, que cada vez son más elevados como consecuencia de los insostenibles precios de la electricidad, los carburantes o las materias primas”.

Por último, Luengo pidió a Luis Planas “su colaboración en la defensa de las necesidades hídricas del Levante español, frente a la actitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico empeñado en cerrar el trasvase Tajo-Segura y forzando a los regantes a alcanzar acuerdos insostenibles con los que pretenden acallar sus demandas”. Y añadió que “el ministro de Agricultura debe ser el primer defensor del Tajo-Segura, la herramienta que ha permitido a la Región de Murcia convertirse en la Huerta de Europa”.