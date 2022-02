Los colombianos tienen el próximo 13 de marzo una cita con las urnas, pero no solo los de allí. Los miles que residen en España también podrán ejercer su derecho y la maquinaria electoral de los partidos llega mañana a la Región, que será centro de votación, de la mano de la candidata Catalina Bahamón, del partido Mira.

A estas elecciones se presentan muchos partidos políticos. ¿Hay mayor fragmentación del país?

Venimos de una historia de un bipartidismo muy fuerte, pero desde hace unos ocho años, como ocurrió en España, sufrimos una polarización que antes no había.

Usted reside en Barcelona. ¿Cómo votan los colombianos en España? ¿Hay diferencia por comunidades?

Vivo en Sabadell y yo veo diferencias según regiones. Hay una población colombiana que está despertando y cada vez vota más a la izquierda, sobre todo en Cataluña, donde se nota una vinculación a los partidos de allí. En Murcia, sin embargo, esto no es tan notable. Son más de centro o de derecha.

Usted se presenta por el partido Mira. ¿Cuál es su objetivo?

No nos consideramos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de Norte ni de Sur (ríe). Somos un partido independiente y joven, tan solo llevamos 22 años en política. Nuestra ideología se llama miraísmo y se basa en la práctica de los valores humanos. Creemos que, a través de ellos, se puede transformar la realidad.

Ustedes apoyaron al actual presidente de Colombia, Iván Duque.

No pertenecemos al partido del Gobierno, aunque sí coincidimos en algunos puntos y alcanzamos un acuerdo programático que afectaba a aspectos como la empleabilidad, la formación, el emprendimiento, la mujer y la libertad religiosa.

"Una de nuestras grandes riquezas es amar a un lugar como España, que nos permite mejorar nuestra calidad de vida"

¿Hay que seguir luchando por la libertad religiosa en Colombia?

Existe en un sentido general, pero lo que buscamos es que se practique. Aún no es plena y queda mucho trabajo por hacer. Hay diferentes entidades religiosas en el Estado que también se deben visibilizar porque pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y que ayudan a que la sociedad mejore. Todo suma.

¿Teme un alto nivel de abstención?

No. Por un lado, nuestra intención es que los ciudadanos connacionales sepan que tienen derecho a ser representados en el Congreso de su país aunque vivan en el extranjero. Algunos lo desconocen. Y, por otro lado, queremos brindarles la opción de que conozcan al partido Mira.

¿Por qué viene a Murcia?

Voy a escuchar, saber cuáles son las necesidades de mis compatriotas, sus prioridades, qué necesitan de su representante y, en definitiva, quiero que me cuenten sus expectativas. Muchas veces recogemos nuestras propuestas de las comunidades que visitamos.

¿Por qué han de votar por usted?

Puedo darles ese lugar que ellos necesitan e intensificar su representación en el Congreso de Colombia. Yo soy también migrante, llegué hace dieciséis años y sé lo que es venir y luchar en esta tierra que nos ha acogido. Una de nuestras grandes riquezas es amar a un lugar como España que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Además, creo que tengo mucho que aportar como mujer y como persona.

En España no tenemos a ningún diputado que represente a los expatriados.

No, no lo tienen, pero es que hay más de seis millones de colombianos en el exterior. Me veo humildemente victoriosa y tendré que volver a mi país para representar a mis connacionales desde el Congreso. Una de nuestras propuestas es aumentar a dos los representantes de los colombianos en el exterior, como era antes.

¿Preparada para representar a millones de personas?

Claro que sí. Estamos muy optimistas. Hemos trabajado mucho en el exterior.