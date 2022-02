Funcionan como un instituto, pero para nada se parecen. La Escuela Superior de Diseño, la de Arte Dramático y el Conservatorio Superior de Música de la Región de Murcia llevan funcionando desde hace casi 20 años con una normativa completamente obsoleta que les equipara a un centro de enseñanza de Secundaria. Estas instituciones, que imparten en la Comunidad las enseñanzas artísticas superiores, ofrecen titulaciones reconocidas como grados, másteres y doctorados (equivalentes a la formación universitaria) pero su organización y funcionamiento está condicionada por una normativa que no se ajusta a la realidad.

El Gobierno regional lleva años sin desarrollar la normativa básica que reconozca a estos centros como instituciones que imparten enseñanzas superiores. Hasta ahora han estado funcionando bajo un reglamento de 1996 que regula la organización de los institutos de educación secundaria, pero es que desde 2006 sus estudios se equiparan a los que imparte una universidad, es decir, estudios superiores.

«Claramente esta norma no se ajusta a la organización y funcionamiento de estos centros, ya que su naturaleza es totalmente distinta, entre otras razones, porque la oferta formativa también lo es», reconoce la Consejería, que ya está en negociaciones con los tres centros artísticos para aprobar un decreto que otorgue el rango que merecen y adquieran así más autonomía. Por lo pronto, ya hay un borrador encima de la mesa pero, según fuentes consultadas, todavía quedan muchos puntos que abordar, ya que Educación deberá concretar la singularidad de cada centro en el documento que finalmente salga adelante.

Más poder de decisión para los estudiantes Los alumnos de estos tres centros de enseñanzas artísticas superiores son mayores de edad, asisten a una titulación equiparable a la que se ofrece en una universidad y además la participación de la comunidad educativa en estas instituciones queda reducida a ellos, al no haber padres de por medio. La Consejería señala que todo esto «implica también diferencias en cuanto a la participación de la comunidad educativa» en los órganos de gestión y control de los centros, es decir, la nueva normativa vendrá a dar más voz a los estudiantes. De llevarse a cabo, los centros ganarían además seguridad jurídica en sus actuaciones y se podría regular «la composición del equipo directivo, el consejo de centro y los órganos de coordinación docente, adaptándolos a las peculiaridades que presentan estos centros».

Planes de estudios y horarios

En un instituto, una asignatura se imparte de forma regular cada semana con determinadas horas fijas. Esta forma de organización de horarios lastra el funcionamiento de los centros artísticos, que deberían poder distribuir los créditos de sus títulos conforme a sus necesidades. La organización de los departamentos, la regulación de los másteres, los planes de estudio de cada título, las prácticas externas, la falta de oportunidades en la movilidad internacional, la imposibilidad de llevar a cabo labores de investigación..., estos son algunos de los problemas que se deberán abordar en la nueva normativa.

Ante todo, lo que más celebran los centros de diseño, arte dramático (ESAD) y el conservatorio Manuel Massotti es la autonomía que van a ganar, necesaria para una correcta organización de los estudios y las funciones docentes. La intención de la Consejería es que esta normativa esté aprobada antes del comienzo del próximo curso académico.

«Nos falta autonomía, somos como un instituto»

«Estamos en un traje que no es el nuestro». Sonia Murcia, directora de la Escuela Superior de Arte Dramático, ha peleado con varias direcciones generales de la Consejería durante años para que se les reconozca a las enseñanzas artísticas superiores el lugar que les corresponde. «No hemos tenido hasta ahora una normativa común los tres centros», explica, al tiempo que detalla algunos problemas: «La estructura de los departamentos didácticos está obsoleta, queremos implantar un máster de enseñanzas artísticas y no tenemos una normativa básica para hacerlo, la distribución de trabajo de nuestros profesores va en función de horas y no de créditos como en una universidad y no se contempla la investigación».

Miguel Torres, director del Conservatorio Superior de Música de Murcia, va al centro de la cuestión: «Funcionamos como instituto, y esto plantea una dificultad enorme a la hora de organizarnos. Nos recorta mucha autonomía». Para el futuro decreto que se prepara con el fin de terminar con este abandono normativo, Torres reclama reflejar «las diferencias que hay entre las tres enseñanzas artísticas superiores de la Región». Entiende que este punto es complejo, pero cree que la Consejería atenderá esta petición y considerará la demanda de los tres centros como «prioritaria».