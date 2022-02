Magnífica muestra. Hoy voy a recomendarles a ustedes una exposición que es un verdadero lujo para esta Región. La pueden ver en el palacio de San Esteban, en Murcia ciudad, y es tan magnífica tanto por las obras que se exponen - una colección espectacular: Tapies, Equipo Crónica, Saura, (qué cuadro de Miquel Barceló, oiga), Campano, etc.- como por cómo está concebida por sus comisarios, Nacho Ruiz y Carolina Parra, un diálogo entre los que comenzaron a hacer algo revolucionario para su época -años sesenta en adelante- y los que han llegado después partiendo de esas propuestas y creando la nueva modernidad (qué magníficas obras las de los autores murcianos: Sonia Navarro, FOD, Nico Munuera, Fructuoso, etc.). Se nota muchísimo que los comisarios saben un rato largo de esto de las Artes Plásticas.

Autoridades. Al salir de ver la exposición en San Esteban, ¿a que no saben ustedes con quiénes me encontré? Pues, está claro, con los que tienen allí su puesto de trabajo, el presidente López Miras y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño. Me atendieron amablemente y cambiamos unas frases, una de ellas del presidente tirándole una china en el ojo a Pedro Sánchez, como es costumbre de la casa. Se les ve bien a estos dos políticos juntos. Da la impresión de que ha sido una buena idea traerse a Ortuño de Yecla y que hacen un buen tándem. Ojalá. (Lo digo por nosotros).

Le da lo mismo. Una mujer mayor a otra, paseando por el Malecón de Murcia: ‘ya ves tú, yo me voy a poner la mascarilla por la calle igual que antes’.

Desplazarse. Cuando ustedes lean esto los castellano-leoneses estarán votando. Las últimas encuestas señalan que el PP tendrá que pactar con VOX si quiere gobernar, y parece ser que los de ultraderecha dicen que vale, que pactan, pero con puestos en el gobierno para ellos también. Digo yo que, para poder gobernar juntos, los unos tendrán que irse más al centro o los otros tendrán que correrse un poco más a la derecha, con perdón.

Treinta y cinco no parece mucho. Dos hombres están hablando de la subida del salario mínimo en la ventana de un bar, tomando café: ‘Cuando se comenzó a usar, la palabra mileurista era un término despectivo, que calificaba de ‘pobre’ al que se le nombraba así. Ahora resulta que 200.000 habitantes de esta Región van a alcanzar esa cantidad de dinero en sus sueldos cuando se apruebe, es decir, que van a ser ‘más ricos’.’ El otro hombre dice: ‘Sí, y aún dicen algunos que esos 35 euros más pueden hundir a las empresas, cagondié’.

Dos lenguas. El otro día, haciendo un zapping, me paré un poco en First dates y vi algo que me dejó espeluznado. Un muchacho joven, que estaba allí cenando con una chica, de esos que van vestidos muy de negro y con algún clavo por aquí o por allá, le dijo a ella, ‘voy a enseñarte algo que te va a gustar mucho’. Entonces abrió la boca y tenía la lengua bífida, es decir, partida por la mitad y con dos puntas. Ella le preguntó que cómo se lo había hecho, y él respondió: ‘Bisturí y puntos, no hay otra’. De verdad, impresionaba pensar en lo que habría pasado el chico hasta que eso cicatrizara. Qué valor, oiga.

Superación. El viernes este periódico publicaba que ya hay más médicas que médicos. Un catedrático de Derecho, un buen amigo, me decía hace poco que tiene muchas más alumnas que alumnos en su clase. Las oposiciones a judicatura, notarías, registros, inspectores de Hacienda, etc. están siendo aprobadas por muchas más mujeres que hombres. En periodismo también hay mujeres con cargos de responsabilidad perfectamente capacitadas. Produce alegría que una sociedad que los de mi generación conocimos con tantas de ellas sin formación y sin apenas acceso a la Cultura haya superado todos esos desafíos.

Activa. Un hombre de unos sesenta años, con unas bolsas de compra en las manos, a su mujer, en la calle: ‘Mari, por tu madre, vamos a parar ya, que estoy reventao’.

Éxito exterior

Está claro que a Pedro Almodóvar se le tiene en mayor consideración fuera que dentro de España. Su última película, Madres paralelas, aquí ha pasado sin pena ni gloria, y ya veremos lo que ocurre en los Goya (escribo esto el viernes, ustedes ya sabrán cómo ha ido). Sin embargo, en Italia le dieron la copa Volpi a Penélope Cruz por su interpretación y en EEUU están nominados al Óscar, ella y Alberto Iglesias por la música. En Francia, fue la tercera película más vista el fin de semana de su estreno, y así sucesivamente. Ahora va a hacer una nueva película con Cate Blanchett de protagonista, que no es moco de pavo.