La comisión de Investigación de la Asamblea Regional sobre el protocolo seguido por la Consejería de Salud para la vacunación contra la covid-19 se extinguió ayer sin haberse reunido ni una sola vez.

Esta comisión nació para analizar las posibles irregularidades en la inmunización de 400 altos cargos y profesionales de este departamento autonómico. El escándalo de las ‘vacunas vip’ provocó la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, y de su equipo de dirección, que recibieron la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 saltándose el protocolo establecido para ello.

La comisión, presidida entonces por la diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez, expulsada de este partido tras la fallida moción de censura contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se constituyó el 12 de febrero de 2021. Este órgano tenía un año de vigencia y ayer expiró.

El inicio de las comparecencias, que tendrían que haber arrancado con el alcalde de Murcia en esas fechas, José Ballesta, y el diputado socialista y médico José Antonio Peñalver, se frustró con la presentación de la moción de censura por parte de Cs y PSOE, uno de cuyos puntos justificaba su registro, precisamente, en esta vacunación.

Tras fracasar esta iniciativa, la mayoría parlamentaria surgida tras la moción de censura, formada por PP y diputados expulsados de Cs y Vox, decidió que la comisión no volviera a reunirse, rechazando estos grupos parlamentarios su convocatoria cuando PSOE y el Grupo Mixto lo reclamaban en la Junta de Portavoces.

La diputada de Cs Ana Martínez Vidal condenó ayer que el PP y sus socios hayan «enterrado para siempre» esta comisión, cuyo objetivo era detectar la «barra libre de vacunas para ellos y sus allegados y que los murcianos no puedan saber nunca qué altos cargos se vacunaron saltándose el protocolo».

Para Martínez Vidal, es «inaceptable» que un año después no se conozca el alcance de esa «vacunación irregular y que todo se tape de la forma más antidemocrática posible». Además, lamentó que la nueva mayoría parlamentaria rechazara la pasada semana convocar a la comisión para prorrogar su plazo de actividad.

Según Martínez Vidal, a partir de ahora, no será posible investigar las irregularidades desde la Asamblea pero «desde Ciudadanos continuaremos exigiendo la lista de aquellos que, valiéndose de su condición de privilegio, se vacunaron por delante de los más vulnerables». «Fuimos la única comunidad que interpretó el protocolo de forma tan laxa y en un momento en el que el miedo a morir era atroz y no había vacunas para todos. Muchas vidas se podían haber salvado con esas 400 vacunas», añadió la diputada el partido liberal. Por su parte, la coordinadora regional de Cs, María José Ros, señaló que es «una vergüenza que el PP y sus cómplices hayan fulminado de esta forma la Comisión de Investigación para que no sepamos nunca quién se vacunó saltándose el protocolo y perjudicando a las personas más vulnerables. Volvemos a ver una vez más el talante profundamente antidemocrático del PP que ha impedido que esa investigación se lleve a cabo en la Asamblea Regional».