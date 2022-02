Cerca de un centenar de personas se han movilizado hoy en las calles de Murcia para protestar contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza que está acometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Los convocantes de esta movilización estatal, que se ha reproducido en más de 20 grandes ciudades del país, sostienen que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no es, obviamente, la derogación prometida por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, “ni tampoco una verdadera reforma, es solo un maquillaje, que no suprime algunos de los elementos más restrictivos que planteaba la original para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, explicaba a esta Redacción, Olvido Garrido, portavoz de la coordinadora Anti Represión, uno de los colectivos convocantes de la protesta en la capital regional. La marcha partió a las 12.30 horas desde el paseo Alfonso X El Sabio para culminar frente a Delegación del Gobierno. Entre los convocantes se encuentran también los colectivos Absolución Jóvenes de las Vías, CGT, Amnistía Internacional y Greenpeace, aunque muchos otros se han adherido a la concentración en los últimos días.

“Muchísimos colectivos se han adherido a esta movilización porque la Ley Mordaza nos atraviesa a todos”, sostiene Garrido, que defiende que el verdadero motivo por el que esta legislación surgió fue para “desmovilizar la calle, acabar con los movimientos sociales”.

Según la portavoz de Anti Represión, “en el mejor de los casos, gracias a esta ley, ponían multas extraordinarias que nadie podía pagar, por lo que se generaba un efecto de retracción y disuasión a la hora de convocar o asistir a una concentración o a una protesta”. Tras muchos años de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, “ahora resulta que el Gobierno de España, deprisa y corriendo, y sin transparencia, se ha puesto a modificar, que no a derogar tal y como era el compromiso del PSOE cuando era oposición, algunos artículos”, indica Olvido Garrido, que destaca que esa reforma es “muy tenue”. Como ejemplo acude a los apartados de la ley que hacen referencia a las devoluciones en caliente. “Es algo que clama al cielo, que cojan a la gente y tal y como están y se la lleven otra vez, cuando Europa ya ha dicho que tienen que tratar a los exiliados, a los refugiados de una guerra, por ejemplo, de una manera diferente, ¿qué pretende el Gobierno con la reforma? Pues quitar ese contenido de la Ley Mordaza para meterlo en la Ley de Extranjería, para seguir haciendo lo mismo”.

Otro escollo polémico de la reforma para los colectivos convocantes tiene que ver con la veracidad de las actas policiales. Los colectivos consideran insuficiente la propuesta que plantean PSOE y Unidas Podemos, que quiere limitar la presunción de veracidad a los casos en los que se realice con un discurso “coherente, lógico y razonable”. Garrido advierte que así no se acaba con uno de los aspectos más problemáticos, “y es que la palabra del agente vale más que la de la ciudadanía; eso vulnera el derecho a una defensa justa, es una aberración de la democracia”. La portavoz de Anti Represión liga ese aspecto, el de la veracidad policial prevalente, al caso de los jóvenes de las vías.

Cabe recordar que el próximo 24 de marzo está prevista la celebración del juicio de 'los jóvenes de las vías', para los que la Fiscalía pide penas de 8 años de prisión y más de 130.000 euros de multa para cada uno de ellos en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana. El Ministerio Fiscal les acusa de ser los responsables de incendiar las vías y de los destrozos producidos en ellas durante una manifestación por el soterramiento. La Fiscalía considera que tienen que indemnizar a ADIF y a Adelsa por los daños causados.

Los jóvenes de las vías

Uno de los padres de estos jóvenes se encontraba hoy la movilización contra la Ley Mordaza. Plácido Vera es el padre de Víctor Vera, uno de los jóvenes encausados, de tan solo 23 años. “Uno de los motivos que justifican las reivindicaciones de hoy es el tema de los jóvenes de las vías”, afirma.

Plácido recuerda que después de los hechos por los que están acusados, durante las fuertes protestas vecinales de octubre de 2017 contra las obras de acceso del AVE sin soterrar a Murcia, “y después de un día entero de movilizaciones, con una concentración multitudinaria, de mas de 2.000 personas, a los 12 día, llamaron por teléfono a nuestras casas diciendo que nuestros hijos habían sido los elegidos, los chivos expiatorios, no sabemos por qué”.

Te puede interesar: Murcia Los tres jóvenes acusados de hacer destrozos en las vías irán a juicio

El padre de Víctor asegura que “los chavales se encuentran bien, están trabajando, pero no quieren manifestar su situación, se les nota la tensión y la incertidumbre porque no pueden hacer planes de futuro ni de vida, porque lógicamente están pendiente de un juicio”. No entiende Plácido por qué ese juicio ese juicio tendrá 9 sesiones, “como si mi hijo fuera un terrorista; además de la Ley Mordaza, yo creo que le aplican también alguna ley antiterrorista, como si fueran de la kale borroka”.

“Queremos conseguir la absolución, y como dijo esta semana los representantes de la Plataforma Pro Soterramiento, queremos que la Fiscalía retire los cargos porque son totalmente injustos”, sentencia Plácido, que afirma que cree que todos los padres de los acusados se encuentran anímicamente bien, “ilusionados por el gran movimiento social que está apoyando y solidarizándose con nosotros. De ahora en adelante, vamos a estar todos los días en la calle exigiendo justicia para nuestros hijos”.