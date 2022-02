El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha exigido el cese inmediato de la consejera Isabel Franco por su "demostrada incapacidad de gestión y por dedicar todo su tiempo a engañar a la ciudadanía de la Región, ya que no presentó ningún proyecto de inclusión a los Fondos Europeos".

Vélez ha recordado que el 9 de marzo de 2021 Franco se reunió con la Secretaría General del Ministerio de Inclusión con el objetivo de informar, entre otros aspectos, del impulso de los itinerarios de inclusión, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“Posteriormente, se celebró una segunda reunión de carácter técnico el 5 de mayo y trató específicamente de las actuaciones que podrían impulsarse en la Región de Murcia. Como complemento a estas conversaciones, en junio de 2021, se remitió a todas las comunidades autónomas, también a la Región de Murcia, documentación sobre las características que debían contener los proyectos piloto”, ha detallado.

El líder socialista ha explicado que en esta documentación se indicaban los pasos a seguir por las comunidades autónomas interesadas. Es decir, la presentación de una memoria detallada con toda la información necesaria: posibles propuestas de itinerarios, motivación de las propuestas, costes unitarios de la intervención, entre otros asuntos.

Ha añadido que, a partir del mes de julio, las comunidades autónomas interesadas contactaron con el Ministerio para recabar información y acordar los pasos a seguir. “Ocho comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Ceuta mostraron su interés y presentaron el correspondiente proyecto. Pero, en el caso de la Región de Murcia, no hubo manifestación alguna. Ni un escrito ni una palabra”.

Pepe Vélez ha aclarado que, a pesar de que la Comunidad Autónoma no presentó proyecto alguno, el Ministerio de Inclusión ha garantizado la posibilidad de que los beneficiarios de los territorios tengan acceso a algún itinerario. En el caso de la Región de Murcia, dos entidades, Hogar Sí y Plena Inclusión, desarrollarán itinerarios. “Es decir, a pesar de que la Comunidad no presentó proyectos, el Ministerio no ha querido que la Región de Murcia quede desasistida”.

En este sentido, ha señalado que esta ha sido la primera convocatoria para desarrollar itinerarios de inclusión de las tres que se financiarán con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que el Ministerio de Inclusión el 21 de diciembre abrió una nueva fase e informó a todas las comunidades autónomas por correo electrónico, y reforzó con llamadas telefónicas. Esta fase se cerró el 20 de enero.

El BOE publicó el pasado 26 de octubre el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de más de 109 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

“Desde el pasado viernes, hemos tenido que aguantar una serie de mentiras, de cambios de versión y de declaraciones fuera de tono contra el Ministerio. Hemos tenido que aguantar una consejera desleal que no sabe gestionar, como ha quedado demostrado, y desde luego, capaz de mentir y cambiar su versión según el día y la hora”, ha concluido.