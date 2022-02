El cambio de la normativa nacional sobre el uso de la mascarilla en exteriores ha hecho que los alumnos de los colegios murcianos se hayan vuelto a relajar este jueves durante el tiempo de recreo, día en el que ha entrado en vigor el decreto del Gobierno que permite ir sin ella en espacios al aire libre.

La supresión de esta obligación no ha hecho que todos los niños se la quiten, ya que muchos han decidido en esta primera jornada seguir usándola, ya fuera por iniciativa propia o por indicación de sus padres.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recomendado hoy el uso de la mascarilla en espacios exteriores si no es posible guardar una distancia de seguridad de un metro y medio o en espacios en los que exista una gran concentración de personas. También ha recordado que, aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio en los patios de los centros escolares de la Región, sí que deberá llevarse en interiores para los mayores de 6 años, así como en el transporte escolar.

Algunas comunidades dudan

A pesar de que el real decreto exime de la utilización de la mascarilla en los patios de los centros educativos, comunidades autónomas como Galicia han recomendado no quitársela, y Castilla y León ha pedido aclaraciones al Ministerio de Educación.

En rueda de prensa, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el BOE es de obligado cumplimiento y que el real decreto publicado no incluye ningún cambio específico en cuanto a los patios escolares. "Si el gobierno responde" para aclarar ese extremo, la Junta actuará "en el sentido que se determine", ha dicho.

Por otro lado, la Xunta de Galicia recomienda seguir usando la mascarilla en el recreo de los colegios, por lo menos hasta que los alumnos tengan la pauta completa de la vacuna, cuya segunda dosis comenzó a administrarse ayer a los niños de 5 a 11 años.

La Junta de Andalucía trasladará este jueves o mañana viernes a los centros educativos las instrucciones para modificar las directrices actuales. La medida, que afectará principalmente a los recreos, se implanta mañana y, según el consejero, se enmarca en "la prudencia", y ha dejado la puerta abierta a que algún centro quiera o no recomendarla voluntariamente.

Liberación en la calle, pero con cautela

Pese al alivio y alegría de muchos ciudadanos de poder liberarse de la mascarilla en la calle, muchos se han mostrado todavía cautos y han asegurado que la seguirán llevando para minimizar el riesgo de contagio. No todos los ciudadanos han prescindido de ella para pasear o en sus rutinas diarias y aún se sigue viendo a muchas personas que prefieren seguir usándola.

"Habitualmente, la voy a seguir llevando durante un tiempo, porque no me crea ningún problema y considero que me protege, incluso ahora en periodo invernal, ya que me evita coger catarros y otros virus", señala un vecino madrileño en declaraciones a EFE, mientras que otro joven explica que si va solo por la calle, se la quitará, porque "incomoda al respirar, pero, si hay mucha gente", aunque los demás se la retiren, la mantendrá.

"Es una medida lógica (...) Parece que en el exterior y guardando las medidas de seguridad no tiene mucho sentido. Mucho experto está diciendo que era una auténtica tontería", indica otro peatón en la plaza de Castilla de Madrid.