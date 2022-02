La mascarilla dejará de ser obligatoria en los patios de los colegios a partir de mañana en todos los centros educativos de la Región de Murcia, como se detalla hoy el Boletín Oficial del Estado, donde se recoge la publicación del Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre y en determinados espacios durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Así se ha ratificado esta tarde en la Comisión Mixta que integra a las Consejerías de Salud y Educación y que se ha reunido con convocatoria urgente para analizar el nuevo Real Decreto.

Por tanto, a partir de mañana no será obligatorio el uso de mascarilla en los espacios exteriores de los centros escolares, como patios, pistas deportivas, etc. No obstante, aquellas personas que por sus circunstancias personales deseen seguir portándola, podrán hacerlo, y también si se diesen circunstancias especiales que lo recomienden.

Tampoco será obligatoria la mascarilla en la práctica deportiva al aire libre así como en las actividades de canto en exteriores.

Permanecen vigentes todas las medidas de la Guía reguladora del inicio de curso 2021-22 que no contradigan lo previsto en el precitado Real Decreto 115/2022, en particular, las personas de seis años en adelante siguen obligadas al uso de la mascarilla en cualquier espacio cerrado de los centros educativos y en el transporte escolar, con las mismas excepciones contempladas en la Guía.