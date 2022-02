El descenso de la sexta ola de contagios de coronavirus ya se está dejando notar, aunque aún de forma muy leve, en los centros de salud de Atención Primaria de la Región de Murcia. Tras varias semanas con todos en un nivel rojo debido a la alta incidencia de casos y habiéndose limitado la atención presencial a lo imprescindible, algunos han comenzado a ver la luz e inician estos días la desescalada.

De los 85 centros de salud que hay en las nueve áreas de salud de la Región de Murcia siete han logrado esta semana pasar del nivel rojo al naranja, un primer paso que los sanitarios esperan que se convierta en tendencia y que, poco a poco, se vaya reduciendo la presión de este pico de casos, el que más ha castigado a los sanitarios de Primaria, al registrarse en un solo mes casi la mitad de los contagios de toda la pandemia.

La mayoría de estos casos han sido leves, por lo que al no requerir atención hospitalaria era el médico de familia el que hacía el seguimiento, apoyado en esta ocasión por los equipos de refuerzo.

Las únicas áreas de salud que comienzan a tomar aire y tienen uno o varios centros ya esta semana en naranja son el Área I (Arrixaca), que de los 14 centros tiene 13 en rojo y el de Murcia San Andrés en naranja; el Área II (Cartagena), que de los 16 centros mantiene todos en rojo excepto el de Fuente Álamo; el Área III (Lorca), que cuenta con ocho centros de salud en rojo y dos en naranja, los de La Paca y Totana Sur; el Área IV (Noroeste) con cuatro en rojo y Bullas y Moratalla en naranja; y el Área VI (Morales Meseguer), que de sus 15 centros de salud tiene en naranja el de Murcia Centro.

La radiografía de esta semana de Atención Primaria, según la información de la Consejería de Salud, es que el 91,7 por ciento de los centros de salud de la Región aún se mantienen en nivel rojo por la covid, mientras que el 8 por ciento restante ha logrado salir de esta situación y pasar a naranja en los últimos días.

La vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico Cesm Murcia, Celia Román, indica que «como es lógico, al reducirse los contagios hay una menor demanda covid en los centros de salud y este descenso de la presión se comienza a notar».

Pero insiste en que «los médicos no paran, no tienen ni un minuto libre, ya que si no están con consultas presenciales están con telefónicas y sino con seguimientos covid».

Desde Cesm les insisten a Salud en la importancia de mantener los contratos de refuerzo y los equipos de apoyo a Primaria para estar preparados si se produce un nuevo aumento de los contagios covid. «No vaya a ser que después hagan falta, no se les haya renovado y ya vayamos tarde», señala Celia Román.

La vocal de Cesm considera que los equipos de apoyo que ha puesto la Consejería de Salud han sido «una medida acertada» que ha quitado presión a los profesionales de Primaria, pero «aún queda camino para que los médicos podamos volver a ver a nuestros pacientes en la consulta, algo muy necesario para dar una atención de calidad».

Los positivos siguen en caída

El balance ofrecido ayer por Salud con las cifras del martes muestran que los casos positivos siguen en descenso, así como la incidencia, con 1.696 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la mitad que se registró el mismo día de la semana anterior.

Los datos de personas afectadas en la actualidad se sitúa en 17.803 murcianos, de los que 17.257 se encuentran en aislamiento domiciliario y 546 ingresados en hospitales. De estos últimos, 79 están en la UCI debido a la gravedad de su situación.

De los 1.696 nuevos casos, 477 corresponden al municipio de Murcia, 281 a Cartagena, 102 a Lorca, 92 a Molina de Segura, 69 a Cieza, 60 a Alcantarilla, 47 a San Javier, 45 a Águilas, 44 a Yecla, 36 a Torre Pacheco, 36 a San Pedro del Pinatar, 31 a La Unión, 26 a Caravaca de la Cruz, 26 a Mazarrón. El resto están repartidos por las demás localidades.

En la última jornada también se han registrado siete fallecimientos a causa del coronavirus. Se trata de cuatro mujeres y tres varones de entre 56 y 89 años; cuatro del área de salud I (Murcia Oeste), dos del área III (Lorca) y uno del área VII (Murcia Este).