David Caballero era trabajador social en Intedis, una de las asociaciones con las que trabaja Plena Inclusión. En la madrugada del miércoles al jueves, David, que tenía 36 años, murió de manera repentina.

Sus compañeros no tardaron en despedirle. "Se nos ha ido David -escribían desde Intedis en su cuenta de Facebook-. Quién nos iba a decir a nosotros que un día serías la noticia. En vez de hacerla tú, te la hacemos nosotros a ti. No somos capaces ni de explicar el dolor que sentimos por tu pérdida. 'Lo has dejao to hecho un solar'. Tantos proyectos, tantas ilusiones…. Que se detienen en un segundo sin previo aviso".

Compartimos el dolor de las compañeras y compañeros de la Asociación Intedis por la pérdida de David Caballero, uno de sus profesionales, que nos dejó la semana pasada



Los que hemos compartido trabajo con él, de la federación y de otras asociaciones, nos consideramos afortunados pic.twitter.com/j63cdbWTDd — PlenainclusiónMurcia (@PlenaMurcia) 7 de febrero de 2022

"Hoy ha sido el primero de muchos días sin ti y nos va a costar mucho superarlo -continúan-. Preferimos quedarnos con el regalo que ha sido conocerte. Has sido buen compañero, muy trabajador, siempre con una palabra amable, dispuesto a lo que hiciese falta. Tenemos tantas anécdotas y momentos compartidos… 7 años de verte crecer en lo personal y en lo profesional y comer todos los días en la mesa de esta gran familia, da para conocernos y ponernos a prueba".

"Estarás en cada uno de los trinos que despiertan al amanecer y forman parte de la banda sonora de nuestro centro, en las fotos que hiciste que cuentan nuestra historia en imágenes, en tu esfuerzo por contar quienes somos en las redes y el mundo digital y hacerlo lo más accesible para todos, en las semillas que has plantado de reivindicación y confianza a través de los grupos de autogestores, tu orden, tu simplicidad que hace más fácil sin duda seguir el camino ahora y tu alegría, con la que te fuiste el ultimo día que nos vimos a pesar de que los miércoles se nos hace de noche en el trabajo", concluyen.

