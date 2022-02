La Consejería de Educación de la Región de Murcia dio a conocer ayer la próxima convocatoria de oposiciones a maestro en junio, cuyos exámenes seguirán el modelo de 2016 con una prueba primera práctica relacionada con la especialidad y el desarrollo de un tema por escrito a elegir entre dos por sorteo y en una segunda fase la presentación y defensa de una programación didáctica y exposición oral de sus unidades.

A pesar de eso, numerosos opositores lamentan que se haya desatendido el modelo de examen propuesto para hacer valer la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Este modelo de examen tenía la intención de facilitar a los profesores interinos el acceso a una plaza fija, uno de los requerimientos de la Comisión Europea.

No se trata de un hecho aislado, ya que la mayoría de las comunidades autónomas han declarado, antes incluso de que la Región de Murcia se uniese, que seguirían este mismo camino, alegando evitar un posible ‘efecto llamada’ o la imposibilidad de convocar unas pruebas con las garantías jurídicas pertinentes, dado que Educación aprobaría este cambio de sistema polémico en el mes de abril.

Sin embargo, un gran número de opositores de todo tipo de perfiles sigue disconforme. Alegan principalmente problemas derivados del cambio constante en el modelo de examen a pocos meses de la convocatoria, pero también otro tipo de perjuicios, como que este año sólo se han convocado «plazas de reposición» con la intención de dejar reservadas una serie de plazas para darlas en una futura convocatoria extraordinaria a los interinos, y esto reduce las posibilidades de conseguir el ansiado puesto.

Sara Henajeros es secretaria de la Asociación de Interinos Docentes de la Región (Aidmur). Trabaja desde 2008 como maestra interina de Educación Física y relata que cuando salió la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, muchos interinos como ella se sintieron aliviados, e incluso hubo quienes se desapuntaron de las academias, puesto que el modelo de examen propuesto por esta ley anulaba los supuestos prácticos, aparte del carácter eliminatorio de las pruebas, por lo que los méritos acumulados por trabajar durante años eran suficientes para lograr la plaza.

Sin embargo, al volver de Navidad la sorpresa que se llevaron fue mayúscula, porque el modelo de examen que quería convocar la Consejería no atendía la nueva ley y era «incluso más difícil». Por eso Aidmur ha alertado de su intención de recurrir a vías legales contra Educación si finalmente sigue adelante con esta convocatoria.

«Aunque en un futuro saquen plazas de estabilización, esta convocatoria nos afecta enormemente porque obligatoriamente nos tenemos que presentar en junio y esto nos puede quitar puestos. Además, la Consejería tiene hasta diciembre de 2024 para hacer la convocatoria extraordinaria y mientras tanto nuestro futuro es completamente inestable», lamenta Henajeros.

Tania García, por su parte, también es interina desde 2016, especializada en Inglés. Para ella no existe un modelo con el que todos salgan felices, pero piensa que el problema no radica ahí, sino en que se han puesto a organizar los modelos de examen a pocos meses de la llegada de junio.

«Yo tengo la suerte de tener una vacante, por lo que estoy todo el año en el mismo sitio y puedo compaginar el trabajo con la maternidad y el estudio, pero me pongo en la piel de los interinos que tienen que estudiar y desplazarse cada mes a un centro distinto... y es terrible», empatiza García. «Imagina el estado de estrés mental en el que estamos los opositores cuando vemos que sale un modelo de examen, y al mes otro y al mes otro... al final no puedes concentrarte debidamente».

De una forma parecida piensa Mario Ferrando, opositor en su primera convocatoria, que reflexiona sobre la existencia de «opositores de primera y opositores de segunda», alegando que con otras pruebas de acceso a empleo público «esto no pasaría». «Entramos en febrero y nos examinamos en junio sin saber aún cómo iba a ser el examen, imagina que esto pasase con el MIR o una oposición a judicatura».

Cuenta también que cuando recibieron las primeras noticias sobre la ley de medidas urgentes contra la reducción de la temporalidad tanto él como sus compañeros vivieron un período de mucho estrés. Esto es debido a que, según el modelo propuesto, ellos no tenían apenas oportunidad de conseguir plaza, ni siquiera de entrar en la lista de interinos. Por esto sintieron que todos su esfuerzos fueron una pérdida de tiempo. «Los requerimientos puestos por Europa acaban con la competitividad, con el esfuerzo», señala Mario: «Todos nosotros hemos acabado la carrera, así que no entiendo por qué se da a entender que una persona joven no puede estar igual o incluso más preparada para ejercer».

Por último, no sólo los opositores han salido afectados de la inestable situación actual. Preparadores de oposiciones, como es el caso de José Alberto Ruiz, que cuenta conjuntamente con grupos de Murcia y Andalucía en la modalidad de Inglés, también se han visto perjudicados.

Ruiz señala que «hay muchos interinos y gente tan agobiada con la incertidumbre que están pensando en abandonar las academias». Opina que el primer modelo de examen planteado evalúa la capacidad docente de los opositores más justamente, pues la parte teórica no es eliminatoria, por lo que no sólo se miden las aptitudes con un papel, pero que el problema radica en los sucesivos cambios del modelo.

«Como preparador de la especialidad de Inglés, no sabemos qué tipo de ejercicios entrarán en el examen, si comprensión lectora, listening o cualquier otra cosa, así que lo que estamos haciendo en mi academia es preparar con todas las clases de pruebas que han salido otros años, y, ya en abril, cuando estén las cosas más fijas, haremos los repasos concienzudamente».