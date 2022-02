Francisco Soriano llegó hace sólo tres meses desde la gerencia del Altiplano para dirigir el Área I de Salud y el buque insignia de la Sanidad murciana, el Hospital Virgen de la Arrixaca. Además de estar al frente del centro hospitalario de El Palmar, es responsable de 14 centros de salud, 33 consultorios y un centro de especialidades, el Doctor Quesada de San Andrés (Murcia). En este tiempo ha aterrizado en el cargo, ha formado a su propio equipo y se esfuerza por conocer cada rincón de la Arrixaca, aunque aún siga perdiéndose por sus pasillos, como él mismo bromea al recibir a LA OPINIÓN en su despacho del pabellón de dirección.

¿Cómo ha sido coger los mandos del principal hospital de la Región?

He llegado a la Arrixaca tras estar de gerente en el Área del Altiplano cinco años y tras concursar en la convocatoria que sacó el Servicio Murciano de Salud (SMS). Fue una decisión muy meditada, ya que es una gran responsabilidad, y agradezco a los que han confiado en mí para asumir este reto. Se trata de un reto profesional muy importante como directivo de la salud.

Además del tamaño, ¿cuál ha sido la principal diferencia que ha encontrado entre el centro del Altiplano y la Arrixaca?

Tienen características comunes, pero también hay hechos diferenciadores. En el Altiplano se da una situación que se repite en otras áreas limítrofes con comunidades autónomas vecinas y que yo he notado en la gestión de los recursos humanos. En estos centros que están más alejados las plantillas no están tan consolidadas como en los hospitales metropolitanos y el estar limítrofes con otras autonomías hace que haya un traspaso de profesionales entre unas comunidades y otras. Una de las labores de los equipos directivos es fidelizar a los trabajadores para que se queden en Murcia, mientras que en la Arrixaca sí he encontrado un equipo más consolidado.

Pero en esta ‘fuga’ de profesionales entre autonomías también tiene mucho que ver las condiciones laborales que se ofertan en cada territorio...

Las condiciones laborales son las mismas, pero como existe un déficit de médicos estos pueden elegir entre diferentes opciones. Hay determinadas especialidades que son deficitarias, sobre todo en el personal facultativo, ya que en enfermería y no sanitarios no suele haber problemas.

Estamos en pleno descenso de la sexta ola de la pandemia, una crisis sanitaria que ha marcado la atención que se ha dado a los pacientes en los últimos dos años. ¿Sigue condicionando la covid la actividad asistencial en la Arrixaca?

Seguimos en la sexta ola y los efectos se están notando tanto en los centros de salud como en el hospital, ya que pese al descenso de los positivos la presión sigue siendo muy alta. A día de hoy (por el viernes) tenemos 84 pacientes covid ingresados en planta y 15 en UCI. En este caso, la colaboración institucional con la Administración regional y los ayuntamientos ha sido fundamental para reducir los contagios, así como las medidas de contención adoptadas tanto por el presidente como por el consejero de Salud.

¿Qué servicios no han podido recuperar aún su ritmo normal?

Los servicios más afectados por la pandemia son, en primer lugar, los centros de salud de Atención Primaria, que han sido los que han hecho frente a todos los casos no graves que no han llegado al hospital. También los servicios de Urgencias y la UCI, donde la mayoría de los pacientes covid ingresados son personas no vacunadas. Esta alta ocupación hace que la actividad quirúrgica se haya visto reducida por falta de camas.

¿Cómo se encuentra la actividad quirúrgica actualmente? ¿Cuántos quirófanos del Hospital Virgen de la Arrixaca están en funcionando en estos momentos?

Nosotros no hemos dejado de operar. Sí es cierto que en las últimas semanas hemos tenido que reducir la actividad quirúrgica, pero en estos momentos estamos retomando lo que había pendiente y estamos programando por encima del 80 por ciento para los próximos días. Intentamos recuperar la actividad habitual lo antes posible aprovechando este descenso paulatino de la presión pandémica. En el Pabellón General están funcionando 10 de los 13 quirófanos que hay, en el Materno Infantil 5 de 7, incluido el de cirugía robótica con el equipo Da Vinci. Mientras que en cirugía mayor ambulatoria (CMA) los dos quirófanos están funcionando a pleno rendimiento, así como los dos de cirugía menor.

¿Ha pasado factura este freno de la actividad quirúrgica a los datos de listas de espera?

A final de 2021 los pacientes que dependían de la Arrixaca esperaban una media de 82,6 días para ser intervenidos y en estos momentos la demora media que tenemos se sitúa en 86,6 días de media. Ha habido un ligero aumento por esta sexta ola y por las fiestas de Navidad, ya que es un periodo en el que siempre aumenta por las vacaciones. Pero estoy satisfecho por estos números porque se está haciendo un esfuerzo importante por mantener la actividad quirúrgica y las consultas.

¿Se ha hecho un mayor uso de los conciertos con centros privados?

La derivación está en la media, hemos seguido manteniendo la derivación a centros concertados al ritmo de 2021. Lo hacemos a través de dos modalidades: con nuestros profesionales operando en los centros concertados o con los recursos externos. Y así lo estamos haciendo con los hospitales Mesa del Castillo, Molina de Segura, San José de Alcantarilla y Quirón Murcia.

Tras dos años de pandemia las plantillas están agotadas y desde sindicatos y colegios profesionales se viene pidiendo un refuerzo de profesionales. ¿Cuántos refuerzos se mantienen en este momento en la Arrixaca?

La plantilla estable del hospital son 5.600 profesionales y hay unos 600 más de refuerzo que se mantienen, lo que supone un 10 por ciento más de la plantilla habitual. Además, hemos creado grupos específicos de gestión de la pandemia con un equipo covid en el hospital que apoya a los centros de salud para gestionar los seguimientos de los positivos, las altas y las bajas, etc.

¿Hasta cuándo se mantendrán estos profesionales de refuerzo?

Todo depende de la evolución de la pandemia.

¿Cómo ha cambiado la gestión y la organización sanitaria en estos dos años?

En estos dos años se ha aprendido mucho y hemos evolucionado hacia un modelo colaborativo que en otras circunstancias no hubiera sido posible. Hemos tenido colaboración entre servicios, se han creado equipos multidisciplinares y cambios que han permitido mejorar. Hay cambios como las consultas telefónicas que han venido para quedarse, pero no hay que perder el factor de la humanización, al paciente hay que verlo, al paciente hay que tocarlo y hay que diagnosticarlo. Aunque es cierto que hay actos clínicos que se pueden resolver con mayor agilidad sin necesidad de obligarle a desplazarse.

La Arrixaca ha vuelto a estar en todos los titulares gracias a los datos de donación y trasplante de órganos como el hospital con más donantes de España. ¿Cómo está funcionando el servicio en pandemia?

Recibimos la noticia con mucho orgullo. Es un orgullo para la Sanidad murciana y para toda la sociedad que la Arrixaca vuelva a ser líder en donación y trasplantes. Pero estar en el podio requiere de mucho esfuerzo. En 2021 tuvimos 79 donantes, más que en 2020, se donaron 433 órganos, 60 más que en 2020, y se hicieron casi 300 trasplantes. Son números que nos sitúan como líderes y que son posibles gracias a la solidaridad de los donantes.

¿Hay previsto algún refuerzo de estos equipos para darles más fuerza en este camino en el que se están consolidando?

Los equipos están consolidados y se van adaptando a las nuevas circunstancias. Además, se han llevado a cabo intervenciones pioneras como la primera donación de un paciente positivo en covid, lo que hizo cambiar el protocolo nacional en donantes covid, ya que anteriormente estaba contraindicado. También se ha incorporado el programa en asistolia y el de los ECMOS portátiles, que ha introducido un elemento de calidad para mantener en un mejor estado los órganos.

La pandemia también paró muchos de los proyectos previstos. ¿En qué situación se encuentra el Plan Director?

El Plan Director sigue su hoja de ruta. En estos momentos la primera fase ya está iniciada, se ha derribado la central térmica, que era uno de los primeros proyectos que contemplaba el plan, y ahí se levantará en breve uno de los nuevos edificios de la Arrixaca. En estos nuevos espacios contaremos con hospital de día, oncología, laboratorios... También queremos elaborar un plan estratégico para diseñar hacia dónde va el área de salud de la Arrixaca en los próximos años.

Las máquinas han trabajado estos últimos meses para hacer un nuevo búnker para los aceleradores lineales que se han incorporado y el Servicio de Urgencias está ‘patas arriba’. ¿Cuándo abrirán las Urgencias totalmente renovadas?

El Servicio de Urgencias está aún en obras. Era un proyecto prepandémico y ha habido que adaptarlo para crear dobles circuitos para pacientes respiratorios, nuevas salas comunes, más consultas, una sala de espera más amplia. Es una obra importante, que tiene un presupuesto de más de 500.000 euros y que se encuentra en su recta final. Y las obras de Oncología Radioterápica ya están acabadas, los dos aceleradores lineales están instalados y está previsto que en marzo se pueda tratar a los primeros pacientes oncológicos con los nuevos aceleradores lineales (uno de ellos donado por la Fundación Amancio Ortega y el segundo adquirido por el SMS).

Como gerente de todo el Área I de Salud, ¿en qué situación se encuentra la Atención Primaria tras haber pasado por lo más duro de la sexta ola?

La Atención Primaria es uno de nuestros principales objetivos con la modernización y la atención en los centros de salud. Hemos incorporado una nueva persona al equipo directivo, Maribel Sánchez ha pasado de coordinadora de San Andrés a subdirectora médica de Continuidad Asistencial, para trabajar en la mejora de Primaria, tanto en el ámbito de las infraestructuras como de las necesidades y los recursos humanos.

¿Qué proyectos hay previstos en Atención Primaria?

Tenemos prevista la terminación de los centros de salud de Algezares y Sangonera la Verde y también se llevarán a cabo obras de rehabilitación energética en los de La Alberca y Alcantarilla Casco. Próximamente vamos a licitar también los proyectos de instalación fotovoltaica en todos los centros de salud del Área I, actualmente se está trabajando con los pliegos. Con ello se logrará que los centros de salud sean más eficientes y ahorren en la factura eléctrica. La Sanidad debe ir ligada a la sostenibilidad medioambiental.

¿Y prevén mejoras en las plantillas?

Hay previsto un refuerzo de personal en los centros de salud con la incorporación de 14 médicos, 2 trabajadores sociales y 5 enfermeros, todos ellos serán puestos de nueva creación, lo que permitirá aumentar las plantillas con 21 profesionales más.