El candidato a rector de la Universidad de Murcia, José Luján, plantea para su segundo mandato, al no encontrar contrincantes en la carrera electoral que concluye con la votación el 22 de febrero, una revisión en la oferta de estudios y plazas en las titulaciones de la Universidad con el objetivo puesto en captar alumnos internacionales para mejorar la financiación, un capítulo en el que se muestra crítico por la insuficiente atención económica que prestan las Administraciones regional y estatal.

¿Intuía que se quedaba solo en la carrera electoral?

Ahora hay cierta calma en el panorama universitario español con el tema de las elecciones a rector por dos motivos. Uno es la covid, porque muchos mandatos rectorales han tenido que parar la gestión que se quería hacer y sustituirla por la urgencia de la pandemia. Y otro es que estamos ante un previsible cambio normativo que obliga a ser muy prudente. Se ha aprobado la ley de Convivencia Universitaria, se va a aprobar la Ley Orgánica del Sistema Universitario y la nueva Ley de Ciencia, por lo que cambia el marco normativo en el que nos movíamos y eso obliga a trabajar a la universidad. Pienso que todo esto ha podido frenar otras posibles candidaturas.

¿Qué cosas obliga a repensar la pandemia para los próximos cuatro años?

Obliga a poner entre dos corchetes lo que ha ocurrido y volver al minuto anterior del estallido de la pandemia. Queremos recuperar líneas de proyectos que ya estábamos haciendo y que la pandemia ha parado o ralentizado. La pandemia no tiene que servir de excusa para nada, hemos adaptado la forma de hacer la universidad. Ahora tenemos que abordar los efectos de la pandemia sobre la salud mental, desde la Universidad tenemos que atender a nuestros trabajadores y estudiantes y hacia fuera proveer a la sociedad del conocimiento para cuidar la salud mental. Nos obliga también a tomar decisiones en el ámbito de la gestión económica, porque ha habido gastos extraordinarios. La pandemia es la causa de los fondos Next Generation que traerá dinero a las universidades y que es una oportunidad. Y debemos rematar toda la evolución digital que ha tenido la UMU en estos dos años.

¿Cómo se puede afrontar el impacto que ha tenido la pandemia en el bolsillo de los estudiantes de la UMU?

Debemos tener un sistema de becas mucho más ambicioso. Las del Ministerio alcanzan un tercio de los estudiantes de la UMU. Me encantaría que sean dos tercios, y aquí el problema está de nuevo en la financiación, pero necesitamos ganar becas en cantidad y calidad. Como última ratio, cuando todo ha fallado, está el programa Ningún Estudiante Atrás, donde la UMU garantiza que ninguna persona deja de estudiar por problemas de renta. Si todo falla, nuestra Oficina de Atención Social se hace cargo.

En su programa plantea una revisión de la oferta de estudios oficiales y propios con el objetivo puesto en mejorar la financiación.

Tenemos un mapa de estudios de grado muy bueno. Se puede inventar poco para incorporar nuevos títulos y yo desde luego que no estoy en planteamiento de quitar títulos. Dentro de esos títulos hay algunos que sería escenario hacer un esfuerzo financiero para incrementar las plazas que se ofertan, como Matemáticas e Ingeniería Informática. Son títulos muy demandados, porque están formando para profesiones que tienen una pujanza enorme. Por otro lado, tenemos que trabajar muy bien en ofertar la formación a lo largo de la vida. Desde el punto de vista de la financiación y del coste, no es lo mismo el precio que debe tener un grado o máster que el precio que tiene que tener un título de formación continua que va dirigida a profesionales, con renta y que incluso a veces lo pagan las empresas. La UMU está dispuesta, además, a ofrecer todos estos estudios más allá de su territorio natural y ofrecerlo al extranjero, a alumnos internacionales que están dispuestos a pagar unos precios por esos servicios académicos que en sus países son más caros y que nos puede permitir mejorar nuestra situación económica.

¿Pero este plan implica el recorte de plazas en algún título?

Tenemos que anticiparnos a cosas que ni la sociedad nos pide todavía. Debemos seguir ofertando estudios demandados por la sociedad y, por otra parte, puede haber ajustes en titulaciones donde tenemos una oferta que no responde a lo que verdaderamente necesita la sociedad y en titulaciones donde nuestra oferta está muy por debajo de lo que se demanda a la Universidad.

Desde que comenzaron las negociaciones para el nuevo plan plurianual, ¿en qué se ha avanzado? ¿Cuál es la meta de la UMU en esa esa negociación?

De momento están en fase de recabar datos, un proceso muy técnico. Siempre he dicho, y no va a cambiar, que un plan de financiación plurianual da estabilidad y, como pieza principal, debe tener la garantía de que cubrirá las nóminas.

Muchos recuerdan en la Universidad a Antonio Calvo (futuro vicerrector de Economía) como la persona que controló el gasto durante la crisis económica hace unos años. ¿Se plantean un mayor control del gasto dentro de la universidad?

Antonio garantiza la continuidad en el rigor a la hora de manejar las finanzas de la Universidad. En una universidad pública hay que ser escrupulosísimo a la hora del gasto. Hay que gastar con rigor extremo, y ese rigor lo pone Antonio. Mantiene el reto de sacar adelante el plan plurianual y problemas sobrevenidos. Estamos muy muy preocupados con el precio de la energía eléctrica. Solo en este gasto, si siguen las cosas como van, en 2022 podemos llegar a pagar casi ocho millones de euros.

Hay un plan de infraestructuras para los próximos cuatro años. ¿Alguna novedad destacada?

Tenemos que terminar de decidir si continuamos con el desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud. Cuando se diseñó, tenía cinco edificios: los dos principales ya están construidos, que son el departamental e IMIB y el aulario. Pero ese campus lleva tres edificios más y, fundamentalmente, nos faltaría uno: el que incluiría la gran cafetería del campus, una gran sala de estudio/ biblioteca y un gran salón de actos. Hay que encontrar financiación extraordinaria para culminar ese edificio, de la misma manera que tenemos que terminar la ocupación del edificio Pleiades Vitalys del Campus de Espinardo y, a partir de ahí, valorar si hay que ampliar esas instalaciones que son fundamentalmente dedicadas a investigación.

¿Qué ocurrirá con la Facultad de Medicina?

Una vez que los estudiantes de Medicina, Fisioterapia y el resto de especialidades de Ciencias de la Salud vayan al Campus de El Palmar, el edificio de la Facultad de Medicina tiene que entrar en obras para configurarse como ese gran pabellón de Gobierno de la Universidad de Murcia y, en relación con el mismo, ya sea en la planta baja o en algún espacio anexo al mismo, queremos constituir un vivero de empresas donde puedan estar nuestras compañías de base tecnológica, donde pueda haber iniciativas de emprendimiento y espacios de coworking. Intentaremos llegar a acuerdos con la Administración regional, con el Servicio de Formación y Empleo y otras direcciones generales para ver cómo se configura ese espacio. Esta semana pasada tuvimos una reunión el vicerrector de Transferencia y yo mismo con los representantes de las 18 empresas de base tecnológica que tiene la Universidad de Murcia y en la reunión se ponía de manifiesto la necesidad de un espacio así. Y eso queremos hacerlo.

«La estructura de la plantilla debe tener una reforma progresiva»

Promete un plan de estabilización de la plantilla docente.

La pandemia nos obliga a ser mucho más innovadores en el diseño de esa futura plantilla. Esa es la idea. Cuando llegamos hace cuatro años había muchísimo personal interino. Durante estos años hemos conseguido sacar más de 200 plazas de consolidación de personal interino y hemos favorecido la estabilización de la plantilla. Ahora, aplicando las leyes nuevas de estabilización, todo esto va a ir mucho más rápido. Tenemos una plantilla en vías de estabilización fuerte que tenemos que saber organizar bien para que dé respuesta a lo que tiene que ser la universidad de 2030, no la universidad de 1990. Tiene que haber una reforma progresiva de la estructura de plantilla en la que todo el mundo pueda seguir progresando.

¿Cómo se rebaja una tasa de profesores asociados alta?

Nosotros tenemos resuelto el cómo, el plan, el camino, el diseño de cómo se puede hacer. Aprobamos hace unos meses un plan de convocatoria de plazas de ayudante doctor que tenía dos vías: por una parte, una vía que favorecía la entrada de jóvenes investigadores, talento joven, que vendría de contractos predoctorales. Por otro lado, otra vía de acceso que vinculaba más la situación de una relación más estable en la universidad como profesor asociado, y siempre considerando otras variables como la proporción tiempo completo/ tiempo parcial en cada área de conocimiento, considerando la edad de la plantilla de cada área de conocimiento para tener en cuenta la necesidad de relevo generacional. Volveremos a convocar este plan este año, pero lo que necesitamos es disponer del dinero suficiente para sacar plazas en número suficiente.

¿Y con los asociados puros?

Son personas que no van a querer hacer carrera universitaria porque tienen una actividad principal que le satisface plenamente pero que también quieren estar en la Universidad, donde aportan muchísimo. Tenemos que cuidarlos porque tienen un enorme valor y no tienen que sentirse maltratados por la institución. Para ello, tenemos que ver qué tipo de derechos se les pueden reconocer que mejoren su situación. Uno de ellos sería intentar una mejora económica. Una vía que siempre me ha gustado es añadirles algún complemento por doctorado. Pero el problema es el de siempre: la financiación.